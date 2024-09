Reprodução 'A Fazenda 16': confira a lista completa dos participantes

Foi dada a largada para mais uma temporada de "A Fazenda"! Nesta segunda-feira (16), a Record apresentou a lista completa dos participantes da 16ª edição do reality rural.

Conheça os participantes de "A Fazenda 16"!





Camila Moura, ex-mulher de Lucas Buda

Camila Moura - Digital influencer e professora



A primeira participante anunciada foi Camila Moura, ex-mulher de Lucas Buda e professora de história. No início deste ano, ela se tornou um fenômeno nas redes sociais após a 'traição' do professor de capoeira no BBB 24. Agora, ela chega ao reality da Record para disputar o prêmio de R$ 2 milhões.

Gilson de Oliveira, personal trainer de Gracyanne Barbosa

Gilson e Gracyanne



O fisioculturista Gilson de Oliveira já treinou Gracyanne Barbosa, com quem ele teve um breve affair. Nos últimos meses, o bodybuilder foi apontado como o pivô do fim do relacionamento da influenciadora com o cantor Belo.

Flor Fernandez, ex-apresentadora do SBT

Flor Fernandez - Apresentadora



A apresentadora Flor Fernandez foi do SBT e participou do programa "Fofocalizando". Em abril deste ano, ela foi desligada do canal.

Babi Muniz, ex-Panicat

Babi Muniz



Babi Muniz é ex-Panicat. “A Fazenda 16” não será o primeiro reality dela na emissora. O motivo? A influenciadora já esteve em “Made In Japão”, apresentado por Sabrina Sato em 2020.

Sidney Sampaio, ex-ator da Globo

Sidney Sampaio - Ator



Sidney Sampaio ficou conhecido atuação em novelas da Globo, canal que se afastou em 2013. O ator se tornou assunto das redes sociais dez anos depois, em 2013, quando caiu da sacada do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro.



Zé Love, ex-craque do Santos

Zé Love



Zé Love é ex-jogador de futebol. O homem de 36 anos nasceu em São Paulo, já jogou pelo Palmeiras, Grêmio, Vitória, Santos e Fortaleza.

Raquel Brito, irmã do campeão do "BBB 24", Davi Brito

A irmã do campeão do BBB



Raquel Brito ganhou destaque durante a participação do irmão Davi Brito no reality da Globo. Apesar disso, em pouco tempo, virou um fenômeno como meme e conquistou a própria popularidade.

Flora Cruz, filha de Arlindo Cruz

Flora Cruz - Digital influencer e modelo, filha do cantor Arlindo Cruz



Herdeira do sambista Arlindo Cruz, Flora Cruz é apaixonada por moda e compartilha o estilo de vida nas redes sociais. Ela também produz conteúdos sensuais e discursa sobre o movimento body positive.

Luana Targino, ex-De Férias com Ex

Luana Targino, participante de "A Fazenda 16"

Ex-participante do reality da MTV, Luana Targino é influenciadora digital e já acumula mais de um milhão de seguidores. No reality de pegação, ela ficou marcada pela noitada de sexo com MC Mirella.



Larissa Tomásia, ex-BBB

Larissa Tomásia



Ex-participante da 22ª temporada do reality da Globo, Larissa Tomásia é modelo, influenciadora e já acumula mais de três milhões de seguidores. No BBB, ficou marcada pelo meme do 'limão'.



Fernanda Campos, ex-amante de Neymar

Fernanda Campos, suposta amante de Neymar

Modelo e produtora de conteúdo adulto, Fernanda Campos ganhou holofotes ao denunciar a infidelidade de Neymar Jr., na época, noivo de Bruna Biancardi.

Vanessa Carvalho, ex-participante de "Casamento às Cegas"

Vanessa Carvalho

Ex-participante de "Casamento às Cegas", Vanessa Carvalho também é atriz e influenciadora. Ela foi Miss Universo Mesoamérica 2015, além de ter trabalhado em "A Praça É Nossa" (SBT).

Yuri Bonotto, ex-Bombeiro do Programa da Eliana

Yuri Bonotto: Modelo e ex-bombeiro do programa Eliana

Conhecido como Bombeiro da Eliana, Yuri Bonotto é modelo, influenciador e produtor de conteúdo adulto. Nas redes sociais, coleciona mais de dois milhões de seguidores.

Suelen Gervásio, ex de Vitão

Suelen Gervásio - Modelo

Modelo e irmã de Rafael Zulu, Suelen Gervásio foi protagonista de uma polêmica envolvendo o cantor Vitão. A jovem engravidou durante a relação, porém, depois foi confirmado que a criança não é filha do cantor.

Fernando Presto, ex-Masterchef

Fernando Presto

Artesão em couro, Fernando Presto ganhou fama ao participar do programa de culinária "Masterchef". O chef de cozinha também já trabalhou com Erick Jaquin.

Juninho Bill, cantor

Juninho Bill

Cantor e compositor, Juninho Bill ganhou destaque ao integrar o grupo musical "Trem da Alegria". Além disso, também participou como jurado do programa "Canta Comigo".

Sacha Bali, ator

Sacha Bali

Ator da Record, Sacha Bali também trabalha atrás da câmera como diretor. Ele participou de grandes produções como "Os Mutantes", "Salve Jorge" e "Gênesis".

Zaac, cantor

MC Zaac

Cantor e multiartista, Zaac se consagrou no mundo do funk após lançar diversos sucessos como "Bumbum Granada" e "Vai Malandra". Possui colaboração com Anitta e Snoop Dogg.

Gui Vieira, ex-ator do SBT

Gui Vieira

Conhecido por participar de novelas infantis, Gui Vieira integrou o elenco de "Carrossel" e "Chiquititas". Além de ator, ele é modelo e influenciador, cujo Instagram soma mais de um milhão de seguidores.



Júlia Simoura, atriz

Júlia Simoura

A jovem é atriz e ganhou destaque após participar da novela "Cúmplice de um Resgate". Nas redes, ela soma coleciona mais de um milhão de seguidores.

Veja a programação da 1ª semana de "A Fazenda 16"

A Fazenda 16 será apresentado por Adriane Galisteu





Segunda-feira (16/09)

Início da temporada, o público conhecerá todos os participantes do reality rural. Além disso, será aberta a disputa entre os paioleiros por uma vaga no elenco principal. São oito participantes do Paiol para o preenchimento de quatro vagas. Quem definirá os escolhidos serão os telespectadores, por meio de votação.

Terça-feira (17/09)

No segundo dia do reality, os participantes do elenco principal disputarão uma dinâmica para selecionar quem participará da primeira Prova do Fazendeiro.

Quarta-feira (18/09)

Durante a exibição ao vivo, a apresentadora Adriane Galisteu comandará a primeira Prova do Fazendeiro. Vale destacar que quem conquistar o título garantirá imunidade, além de indicar um rival direto para a Roça.

Quinta-feira (19/09)

Na quinta-feira, a votação para escolher os paioleiros será encerrada. Os quatro mais votados preencherão as vagas do elenco principal. Durante a exibição ao vivo, os telespectadores verão os participantes subindo para a sede.

Sexta-feira (20/09)

Na sexta-feira, ocorrerá a primeira festa da temporada e será a mais movimentada. Os 24 peões se reunirão para celebrar o confinamento no reality.

Sábado (21/09)

No programa de sábado, acontecerá a exibição dos acontecimentos da festa e os desdobramentos do pós-balada.

Domingo (22/09)

Será realizado o primeiro Rancho do Fazendeiro. A dinâmica reúne o fazendeiro e os aliados escolhidos para um momento de diversão e compartilhamento de estratégias.

