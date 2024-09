Reprodução/ Record Adriane Galisteu confessa pegar 'ranço' de participantes de 'A Fazenda'

Adriane Galisteu está prestes a mergulhar na quarta edição de 'A Fazenda' como apresentadora do reality da Record, cuja 16ª edição estreia nesta segunda-feira (16). Apesar do sucesso, engana-se quem pensa que é fácil administrar as emoções estando ali diariamente em contato com os peões. Segundo Galisteu, às vezes o ranço por um participante surge, e está tudo bem.

Em 2021, Adriane estreou como apresentadora de 'A Fazenda', tomando a responsabilidade na 13ª edição, que consagrou Jojo Todynho campeã. Desde então, a ex-modelo vem se aperfeiçoando e aprendendo a lidar com os peões desde os mais calmos aos mais rebeldes e desobedientes.

Questionada pelo iG Gente sobre pegar ranço de participantes, Adriane Galisteu admitiu que, assim como o público, também é invadida por sentimentos de antipatia por alguns peões.

"O ranço se estabelece muitas vezes, mas ele passa também", confessou a apresentadora da 16ª edição de "A Fazenda", cujo elenco, segundo ela, será "explosivo".

Adriane encara essa oscilação de sentimentos de forma positiva. "Isso é muito legal, porque um reality mexe com os nossos sentimentos. Aquela pessoa que você começa gostando de repente você não gosta mais, depois você gosta de novo, depois pega ranço, depois fala 'Não, ele é legal mesmo'... A gente é assim, nós somos humanos, a gente vive todas as emoções, vamos de zero a 100 no nosso dia normal, imagina dentro de um confinamento", refletiu.



Outro comportamento que a tira do sério é ver alguém que não se entrega à competição. "O que mais me irrita é quem não joga! Quem vai para lá e não quer jogar, eu tenho vontade de falar: 'Você está tomando o lugar de alguém que quer ganhar esses R$ 2 milhões'. Me irrita tanto que eu até saio do texto", desabafou Galisteu durante a participação no programa "O Programa de Todos os Programas" (Record TV).

Veja imagens da sede para "A Fazenda 16":

