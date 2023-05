Reprodução Vanessa Carvalho rejeita reality famoso e revela plano de fertilização

A ex-participante de "Casamento às Cegas: Brasil 2", Vanessa Carvalho, revelou nesta quarta-feira (31) que dispensa entrar para o reality "De Férias com EX", da MTV. Durante a participação no programa AUÊ, a atriz também entregou o desejo de construir uma família, considerando a fertilização in vitro se nos próximos anos não se relacionar com algum rapaz.

Ex-noiva de Tiago Chapola pelo reality da Netflix, Vanessa apontou que não se sentiria confortável com a dinâmica do programa de MTV.

"Não me identifico, acho que não estaria a vontade ali porque é muita pegação, sexo, muita bebedeira. Não que eu seja santa nem nada, mas ali é demais para mim o ambiente, não me sentira confortável e acho que não entregaria para esse tipo de conteúdo que eles querem, que é beija um, beija outro...".



Ela revela que tem uma boa lembrança de alguns ex que poderiam entrar no DFCEX, entretanto, Tiago Chapola não é um deles, já que Vanessa e o rapaz não mantém contato desde o casamento. "Eu iria falar: 'Volta para o mar, oferenda", brinca.

Nascida e criada em uma família tradicional de Minas Gerais, ela ainda mantém alguns costumes mais conservadores. Por esse motivo, Vanessa também não considera entrar para o nicho de conteúdo adulto, como outras influenciadoras.

"Claro que um segundinho a gente já pensa 'para quê ficar trabalhando desse jeito, vamos vender umas fotos ali', mas não é isso que eu quero mostrar. Nada contra quem faz, mas eu tenho outras coisas para mostrar", refletiu a atriz apontando que o conteúdo adulto é "moderno demais" para ela.

Construir família

Aos 33 anos, um dos desejos da atriz é se tornar mãe e construir a própria família. Seguindo a tradição, ela conta que gostaria de casar antes de partir para a maternidade, mas não descarta outras possibilidades.

Apesar do casamento não ter dado certo no reality da Netflix, ela segue esperançosa em busca do par perfeito. Entretanto, caso não inicie um relacionamento sério nos próximos anos, ela já planeja viver a maternidade solo através da fertilização in vitro.

"Só não tenho dinheiro ainda, mas é uma opção. Até os 35, ano que vem, se eu ver que não está encaminhando aí eu penso sim. Hoje tem muitos recursos", entrega, dizendo que deseja dois filhos para que um faça companhia ao outro.



Assista o AUÊ completo: