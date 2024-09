Reprodução: Instagram Luana Targino, participante de "A Fazenda 16"

Luana Targino , ex-participante do " De Férias com o Ex ", é mais um dos nomes confirmados para " A Fazenda 16 ". O reality show apresentado por Adriane Gasliteu começa nesta segunda (16), às 22:30.

A influenciadora se tornou conhecida após ser uma das integrantes do "De Férias com o Ex Caribe: Salseiro Vip" e protagonizar cenas quentes com MC Mirella . A jovem entrou no programa como ex do influenciador Lucas Albert e sua estadia foi marcada pelo envolvimento sexual com a funkeira e as discussões com Bifão, ambas ex-participantes de "A Fazenda".

Tretas de Luana Targino

As brigas que marcaram a carreira da jovem não são poucas: uma de suas polêmicas mais conhecidas é a que teve com o cantor Bruno , da dupla com Marrone. Em setembro de 2022, o músico publicou uma foto de Targino e fez uma piada com ela.

Os envolvimentos amorosos da influencer de também são alvos de comentários na internet. Ela namorou com o tiktoker Alê Oliveira , com quem teve um relacionamento conturbado. Segundo a ex-DFCEx, em janeiro de 2022, o influenciador a agredia fisicamente.

Luana Targino já se meteu em uma polêmica com Lucas Souza , ex da cantora Jojo Todynho. À época, ela afirmou que o relacionamento dos dois era armado e que o ex-peão a teria proposto uma relação armada para "limpar a imagem" dele.

A RecordTV abriu as portas da nova sede da "A Fazenda 16" para a imprensa Luanda Moraes/iG Gente - 12.09.2024

