Reprodução Gilson Oliveira

O fisioculturista Gilson de Oliveira foi o segundo nome anunciado para " A Fazenda 16 ", que irá estrear na próxima segunda (16). O personal já treinou Gracyanne Barbosa , com quem ele teve um affair.

Nos últimos meses, o bodybuilder foi apontado como o pivô do fim do relacionamento da influenciadora com o cantor Belo. Em maio deste ano, o professor foi perguntado se ainda ficaria com a ex do pagodeiro.





"Claro que ficaria! Agora que eu sei que ela quer ter filho, até iria propor que tivéssemos um, imagina a genética da criança, um monstrinho cheio de músculo, saudável", respondeu Gilson de Oliveira.

Além disso, o fisiculturista afirmou que ele e Gracyanne Barbosa se envolveram quando o ex-casal já estava separado. "Quando eu comecei a ter alguma com ela, eles já não estavam mais juntos. Mas, por eles, eu não sei te falar, até porque existem muitas coisas por trás de tudo isso", se defendeu.

A RecordTV abriu as portas da nova sede da "A Fazenda 16" para a imprensa Luanda Moraes/iG Gente - 12.09.2024 A RecordTV abriu as portas da nova sede da "A Fazenda 16" para a imprensa Luanda Moraes/iG Gente - 12.09.2024 A RecordTV abriu as portas da nova sede da "A Fazenda 16" para a imprensa Luanda Moraes/iG Gente - 12.09.2024 A RecordTV abriu as portas da nova sede da "A Fazenda 16" para a imprensa Luanda Moraes/iG Gente - 12.09.2024 A RecordTV abriu as portas da nova sede da "A Fazenda 16" para a imprensa Luanda Moraes/iG Gente - 12.09.2024 A RecordTV abriu as portas da nova sede da "A Fazenda 16" para a imprensa Luanda Moraes/iG Gente - 12.09.2024 A RecordTV abriu as portas da nova sede da "A Fazenda 16" para a imprensa Luanda Moraes/iG Gente - 12.09.2024 A RecordTV abriu as portas da nova sede da "A Fazenda 16" para a imprensa Luanda Moraes/iG Gente - 12.09.2024 A RecordTV abriu as portas da nova sede da "A Fazenda 16" para a imprensa Luanda Moraes/iG Gente - 12.09.2024 A RecordTV abriu as portas da nova sede da "A Fazenda 16" para a imprensa Luanda Moraes/iG Gente - 12.09.2024 A RecordTV abriu as portas da nova sede da "A Fazenda 16" para a imprensa Luanda Moraes/iG Gente - 12.09.2024 A RecordTV abriu as portas da nova sede da "A Fazenda 16" para a imprensa Luanda Moraes/iG Gente - 12.09.2024 A RecordTV abriu as portas da nova sede da "A Fazenda 16" para a imprensa Luanda Moraes/iG Gente - 12.09.2024 A RecordTV abriu as portas da nova sede da "A Fazenda 16" para a imprensa Luanda Moraes/iG Gente - 12.09.2024 A RecordTV abriu as portas da nova sede da "A Fazenda 16" para a imprensa Luanda Moraes/iG Gente - 12.09.2024 A RecordTV abriu as portas da nova sede da "A Fazenda 16" para a imprensa Luanda Moraes/iG Gente - 12.09.2024

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook .