Reprodução/Instagram 'A Fazenda 16': Quem é Raquel Brito, meme da web e irmã do campeão do BBB24?

A peoa mais aguardada pela web foi confirmada na " A Fazenda 16 " . Raquel Brito , de 23 anos, é irmã do campeão do "Big Brother Brasil 24" , Davi Brito, e vem se tornando uma sensação na internet devido aos seus memes e pronunciamentos controversos.

Com quase 190 mil seguidores no Instagram, Raquel ganhou notoriedade durante a participação do irmão no reality show da TV Globo. Atualmente, ela segue a carreira de influenciadora digital, mas já chegou a assessorar as contas de Davi Brito.









Rainha das publis



Nascida em Salvador, na Bahia, Raquel Brito virou meme na internet devido às publicidades que fez e os pronunciamentos nas redes após as polêmicas envolvendo o irmão.

Como influenciadora digital de respeito, ela utiliza de seu perfil para compartilhar o seu dia a dia, com trends como "Get ready with me", além de fazer diversas publicidades, algumas duvidosas, como a mais recente envolvendo uma casa de apostas e a morte de Silvio Santos. Ela ainda possui um bordão que foi abraçado pelos seus fãs: o famoso "Youtra", expressão que ela sempre utiliza quando começa um Story no Instagram.





Início na internet

O Instagram de Raquel Brito é relativamente novo. A primeira publicação dela na plataforma ocorreu em 12 de janeiro, pouco tempo depois que o irmão criou sua conta na rede social. Segundo as informações do Gshow, o campeão teria criado a conta quando soube da convocação para o reality.

Em seu perfil, a jovem se descreve como a "It Girl do momento" e afirma que seu conteúdo é voltado para o mundo fitness, cotidiano e cabelo.

Assessoria Raquel Brito

A peoa ainda ficou à frente da contratação da equipe que administrava as redes de Davi, chegando gerenciar o perfil durante um período, chegando a dar pronunciamentos sobre polêmicas envolvendo o irmão.

Em entrevista dada ao jornalista Chico Barney em que Raquel crava que, ao todo, 40 pessoas fazem parte da assessoria de Davi Brito: "Em média 40 pessoas. Não parece, mas é. Social media, estrategista, tem o rapaz que é videomaker, tem a parte comercial. Enfim, uma equipe completa, uma equipe que direciona ele nas entrevistas, que dá dicas de como se comportar e falar. 40 pessoas na minha mente ainda é pouco. Na minha equipe tinha 26 e ainda assim, tinha necessidade de colocar mais gente".

Ela ainda fez um pronunciamento acerca da polêmica envolvendo o irmão , quando Davi publicou diversos Stories no Instagram dizendo estar mal e compartilhou uma foto de um termômetro retirado da internet. Na data, a musa do Boi Garantido, Tamires Assis, estava a caminho de Salvador para visitar Davi , com quem tinha um affair, mas teve que voltar para Manaus após ele pedir para que ela não fosse.

Na época, Raquel disse: "Ele estava com febre e não sabia dizer como dizer na internet que estava doente. Então, ele pegou o termômetro e postou com o grau certinho que ele estava. Foi uma forma de se expressar. Davi nunca teve acesso à internet. A única pessoa que tinha acesso era eu. A minha família está tendo acesso agora. Davi não gosta que ninguém o veja doente. Ele estava realmente com febre. Fui ao hospital com ele fazer exames".

Após Davi ter perdido o único contrato publicitário ao ser acusado de fraude pela Esportes da Sorte, Raquel decidiu abandonar a função. "Lhe afirmo que Raquel não fará a assessoria de Davi", disse a mãe de da jovem e de Davi em entrevista à Caras.

Relação com Mani Rego

A irmã de Davi não tinha uma das melhores relações com a ex-cunhada, Mani Rego . Nas redes, diversos internautas afirmavam que a família do campeão não dá a devida importância para companheira do baiano.

Em junho, após uma entrevista de Mani à Rádio Metrópole, Raquel disse nas redes sociais: "Só vendo pra crêr, sofrir o pão que o demônio amassou esses 100 dias pra [ela] levar mérito socorro (risos)”, iniciou. "Foram 100 [dias] que eu e mais 20 cabeças, eu falo de equipe, se f*deu pra ficar dando a cara a tapa pra um pessoa que não fez p*rra nenhuma dizer que fez multirão, que defendia, me poupe".



Ela ainda acrescenta: "Vou morrer defendendo meu irmão, tudo que fiz faço de novo. FOI MÉRITO DELE e ainda sem contar com a massa de pessoas que puxava inúmeros mutirões pra Davi, fora pessoas que falava língua que nunca vi, lugares que nunca ouvir falar torcendo por ele, ah me poupe".

