Reprodução Instagram - 16.9.2024 Babi Muniz

Babi Muniz, de 34 anos, é mais uma participante confirmada em "A Fazenda 16", programa dirigido por Rodrigo Carelli e apresentado por Adriane Galisteu. A nova peoa já esteve em outro reality da emissora e se tornou conhecida pela passagem no extinto "Pânico", da "Rede TV!"; conheça ela!







Com mais de três milhões de seguidores somente no Instagram, a influenciadora costuma compartilhar fotos em viagens, tendências da moda e momentos ao lado do filho, Pedro. Ela também já mostrou aos fãs algumas intervenções estéticas que fez. Alguns dos procedimentos feitos por Babi foram: lipoaspiração, rinoplastia, prótese de silicone, preenchimento labial e remodelamento costal.





Muniz ganhou fama na televisão nacional por ter sido uma das panicats da última geração de "Pânico", em 2014. Antes disso, em 2011, tinha tentado conquistar o título de Miss Bumbum. Em 2017, Babi migrou para a atuação e compôs o elenco de "Apocalipse", trama biblíca da Record.





Outro reality

Vale lembrar que "A Fazenda 16" não será o primeiro reality de Babi Muniz na emissora. Isso porque, em 2020, ela participou do "Made in Japão" , programa apresentado por Sabrina Sato quando ainda era contratada exclusiva do canal de Edir Macedo.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook.