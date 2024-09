Divulgação Fernanda Campos entrega ficada com jogador do São Paulo

Mais um nome foi confirmado na " A Fazenda 16 " ! A influenciadora digital e criadora de conteúdo adulto Fernanda Campos , de 27 anos, foi confirmada como uma das competidoras pelo prêmio de R$ 2 milhões do reality rural da RecordTV .

Fernanda ficou conhecida após ter um affair com o jogador de futebol Neymar Jr . enquanto sua namorada, a influencer Bruna Biancardi , estava grávida da filha Mavie.

O caso de traição aconteceu em junho de 2023, na véspera do Dia dos Namorados.

Quem é Fernanda Campos?

Modelo e influenciadora, a jovem é natural de Carmo de Rio Claro, no interior de Minas Gerais. Ela compartilha conteúdo de maquiagem e moda desde a adolescência e, no ano passado, promovia o curso "Método Mente Milionária", focado no uso da lei da atração.

Ela passou a investir no curso após abandonar o curso de Direito e dizia: "Você pode estar meio perdido ou já ter definido seu caminho, mas ainda não prospera com facilidade. Talvez você até gere uma boa renda, mas não consegue viajar, comprar seu carro dos sonhos, etc. Meu curso abrirá sua mente e te fará conquistar o sucesso".

Atualmente, seu conteúdo é voltado para o público adulto, com fotos sensuais e a produção de vídeos para as plataformas Privacy e OnlyFans. Nas plataformas, ela soma mais de 150 mil likes pelos conteúdos e se descreve com a "Flor mais linda do Brasil", além de dizer: "Agora você vai poder ver o que o menino Ney viu".

Fernanda possui mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, onde publica fotos sensuais e divulga seus conteúdos. Recentemente, ela declarou que recebeu mais de R$ 2 milhões com seus perfis de vídeo adulto.

Traição com Neymar

A influenciadora publicou troca de mensagens com o atleta, e revelou que o encontrou na véspera do Dia dos Namorados. Após a exposição da traição, Neymar compartilhou um pedido de desculpas à Bruna Biancardi.

Na carta aberta, Neymar escreveu: "Errei. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade junto à minha família e meus amigos… Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida".

Na época, ela afirmou à jornalista Fábia Oliveira que não se arrependia de ter exposto o jogador.

Após o caso, a conta no Instagram da influenciadora foi derrubada. "Mandaram derrubar. Eu mesma não fiz nada. Não fiz nenhum post. Não saí das diretrizes do Instagram", disse Fernanda ao "Fofocalizando" na época. Horas depois, quando a conta retornou, ela compartilhou nos Stories: "Tô de voltaaa. Conseguiu me deixar mais tempo fora do Insta do que dentro do quarto”, fazendo referência aso supostos 40 minutos que ela teria passado no quarto com o jogador, segundo as mensagens publicadas por ela.

