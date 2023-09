Reprodução/Instagram Suelen Gervásio se revolta com defensores de Vitão sobre paternidade

Suelen Gervásio desabafou mais uma vez sobre a paternidade da filha que está esperando, que se chamará Nina. A modelo rebateu algumas falas de Vitão, que pede por um teste de DNA .

No perfil do Twiiter, ela afirmou que independente do resultado do exame, o papel de pai já não existe, e ainda criticou os defensores do cantor.





"Positivo ou negativo, o seu papel você já jogou na lama! Eu não tô nem aí para esse público defensor de algo que eles mesmo não conseguem, nem enxergar o absurdo que fomos colocadas", começou.

E seguiu: "Que se fod*m, junto com você! Continuarei falando o quanto gestar é difícil e não é reclamação. É uma realidade".

Na sequência, Suelen foi mais enfática sobre os internautas e sobre as falas de Vitão na web. "Bando de povo doente defendendo macho que quer pagar de cuidadoso na internet! Vocês são patéticos! A opinião de vocês não mudam a realidade. A verdade".

