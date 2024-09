Reprodução: Instagram Larissa Tomásia, ex-participante do BBB22

" A Fazenda 16 " confirmou a participação de mais uma peoa. A influenciadora digital e ex-participante do 'Big Brother Brasil 22' Larissa Tomásia, de 28 anos, é a mais nova competidora pelos R$ 2 milhões do reality show rural da RecordTV .



Larissa ficou conhecida por compor o elenco da 22ª edição do reality de confinamento da TV Globo. Sua entrada na casa foi através da famosa " Casa de Vidro ", com ela passando por uma votação popular junto ao também pipoca Gustavo Marsengo para ver se entrariam ou não.

Natural de Limoeiro, no Pernambuco, Larissa entrou na casa mais vigiada do Brasil já trabalhando como digital influencer no nicho de mundo fitness. Ela também trabalhou como funcionária da secretaria de Turismo do município, mas pediu demissão alegando que precisava cuidar da saúde.

A ex-sister se descreve como uma hábil vendedora, já tendo trabalhado no comércio de lanches, doces e sandálias. Além disso, Larissa já iniciou as faculdades de Direito, Administração e Designer de Modas, mas trancou a matrícula em todas.

Na época, ainda disse que as cinco pessoas que mais a inspiravam era: Anitta, o Pastor Deive Leonardo, o Padre Marcelo Rossi, Whinderson Nunes e Juliette.

Participação no BBB

Larissa teve uma breve, mas marcante, participação no BBB. Após entrar na casa através da votação popular da "Casa de Vidro" na 4ª semana de jogo, a influenciadora não chegou a ficar um mês na competição, sendo a 6ª eliminada.

Porém, sua participação foi marcada por frases que viraram memes nas redes. Ao chegar na casa, a influencer passou informações contrárias sobre a percepção do público sobre os participantes, gerando certo estranhamento para quem assistia.

Outro momento marcante foi no dia em que o sufista Pedro Scooby pega um limão mofado na geladeira e joga no lixo. Entretanto, ele filma a ação e a sister acha que se trata de uma indireta a ela. Neste dia, Larissa conversa com a colega de confinamento Linn da Quebrada e diz: "Ele pegou um limão mofado, filmou jogando o limão no lixo. Ele postou. Ai eu falei: 'Oxente! É isso mesmo que eu to vendo?'. Porque ele sabe que meu emoji é um limão".



Linn então responde: "Passada" e continua ironizando afirmando que Pedro Scooby "não é inocente". Veja o vídeo abaixo.





Outro momento foi fora da casa, em entrevista com Ana Clara, em que afirma que a colega de confinamento Natália Deodato estaria grávida de Eliezer, alimentando sua fama de "fanfiqueira". Ela ainda marcou no dia da reunião com os brothers eliminados quando ela afirma: "Eu soltei verdades e fake news também", quando questionada sobre sua forma de jogar.

Túnel do amor

A ex-BBB se aventurou em outro reality da Globo: a 3ª temporada do "Túnel do Amor". Sua participação foi semelhante ao BBB, com a moradora de Limoeiro soltando "fake news" para tentar arrematar o coração de seu pretendente.

A atitude de Larissa no programa gerou uma treta com o participante Neto Guedes. Será que podemos esperar algo semelhante no reality rural?

