Reprodução: Instagram Zé Love

Os primeiros participantes de " A Fazenda 16 " foram anunciados no último domingo (15). Zé Love , ex-jogador de futebol e amigo de Neymar Jr , é um dos nomes que irá compor a nova temporada do reality. A atração dirigida por Rodrigo Carelli e apresentada por Adriane Galisteu estreará nesta segunda (16), às 22:30.

Quem é Zé Love?

O atleta de 36 anos é conhecido por sua passagem pelo Santos. No clube paulista, José Eduardo Bischofe conquistou títulos importantes do meio esportivo, como a Copa do Brasil, em 2010, e a Libertadores, em 2011. Os dois momentos, importantes para a história do time, foram realizados com Neymar Jr, que jogava pelo 'peixe' naquela época.

Embora tenha uma boa relação com o ex de Bruna Marquezine, Zé Love possui dívidas com o pai do jogador: o participante de A Fazenda 12 deve para Neymar da Silva Santos um valor de R$ 840 mil. A briga na Justiça entre eles dura há mais de 10 anos.

O atleta é casado com Luciana Almeida, com que ele possui um filho: o garoto José Eduardo, de 8 anos. O casal se conheceu em 2014 e, desde então, seguem juntos. Nas redes sociais, o centroavante comemorou sua entrada no reality.

"Quem disse que jogador só brilha nos estádios? Agora é hora de driblar novos desafios no campo de A Fazenda 16! Se preparem para muito suor, garra e uns golaços fora das quatro linhas. E tenham certeza que não vai faltar jogo, treta e emoção. Bora enfrentar essa partida juntos?", escreveu ele na legenda do anúncio.

Assista o vídeo que Zé Love fez para sua estreia em "A Fazenda 16":

