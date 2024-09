Reprodução Camila Moura

Os primeiros nomes do elenco de " A Fazenda 16 " foram anunciados neste domingo (15). A primeira participante revelada foi Camila Moura , professora de História e ex-mulher de Lucas Buda , participante do BBB 24. Ela ganhou milhões de seguidores após o envolvimento do professor de capoeira com Pitel.



Camila Moura

Enquanto rolava o BBB 24, a professora ganhou muitos fãs e mudou de profissão: agora, ela é uma influenciadora digital com mais de 2,8 milhões de seguidores . Nas redes sociais, Moura se tornou um dos nomes mais comentados do ano devido à 'traição' do ex-marido.

Durante a trajetória de Buda no reality show, a influenciadora agilizou os processos de separação do carioca. Ela também revelou que o ex-BBB já a traiu uma outra vez .

"Para quem não sabe, ontem eu era uma professora de história desempregada, 100% anônima, mas por acreditar que somente eu posso me defender nesse momento resolvi colocar a cara no sol! Quero que saibam que o apoio de vocês nessa situação me liberta de muitas amarras [...] Pau no c* do Buda", disse ela depois de ver os flertes de Lucas para Pitel.





