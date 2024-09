Reprodução Instagram - 14.6.2024 Yuri Bonotto, bombeiro do programa "Eliana"

Yuri Bonotto é mais um peão confirmado na 16ª edição de “A Fazenda”, reality que estreia nesta segunda-feira(16), às 22h30, na emissora de Edir Macedo. O modelo e produtor de conteúdo adulto se tornou conhecido no extinto programa Eliana.



Na atração comandada pela loira, que pediu demissão e foi à Globo, Yuri era bombeiro. Ele aparecia no vespertino para ‘sensualizar’ e fazer dancinhas com os principais hits musicais do momento. Com o fim do dominical, Bonotto deixou de trabalhar no SBT.



Além do destaque na televisão, o modelo virou assunto nas redes sociais após abrir contas em plataforma de conteúdos adultos, como OnlyFans e Privacy. Ele contou que já chegou a faturar mais de R$ 500 mil desde que passou a publicar nas plataformas.



“(O faturamento) passa de R$ 600 mil. Mas não é um dinheiro fácil. Tem que produzir material e lidar com pessoas preconceituosas", contou ao “Extra”. Além de Yuri, Sidney Sampaio, Babi Muniz, Flor Fernandez, Camila Moura, Gilson de Oliveira e Zé Love já foram confirmados em “A Fazenda 16”.

