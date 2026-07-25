Reprodução/Globo 15 casais de novelas que marcaram gerações na televisão.

Os romances são elementos indispensáveis para uma boa novela. A química entre os personagens, os conflitos amorosos e os finais emocionantes conquistam milhões de telespectadores, transformando casais da teledramaturgia em verdadeiros fenômenos que atravessam gerações e permanecem na memória do público por décadas.

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Alguns pares ultrapassaram as telas e passaram a fazer parte da cultura popular, gerando debates nas redes sociais, conquistando altos índices de audiência e protagonizando reprises que continuam despertando o interesse dos telespectadores. Confira alguns dos casais mais marcantes da televisão brasileira:

Jade e Lucas - O Clone

Reprodução/Globo Jade e Lucas em "O Clone".





Interpretados por Giovanna Antonelli e Murilo Benício, o casal viveu um romance proibido e, na trama, enfrentou o rigor da cultura muçulmana, casamentos arranjados e conflitos familiares.

O folhetim, exibido originalmente pela Globo em 2001, tornou-se um dos maiores fenômenos da televisão brasileira, alcançando 50 pontos de audiência e sendo exibido em mais de 50 países.

Helena e Edu - Laços de Família

Reprodução/Globo Helena e Edu, em "Casos de Família".







O casal, vivido por Vera Fischer e Reynaldo Gianecchini tinha como principal ponto de discussão a diferença de idade. Na novela, Camila ( Carolina Dieckmann), filha de Helena , se apaixona por Edu, fazendo a mãe abrir mão de seu grande amor em prol da felicidade da filha.





A trama global que estreou em 2000, foi um sucesso de audiência, registrando uma média geral de 44 pontos no Ibope em sua exibição original.

O romance proibido gerou grande comoção nacional e fortes debates sobre a diferença de idade entre os protagonistas.

Tieta e Osnar - Tieta

Reprodução/Globo Tieta e Osnar em "Tieta".







Betty Faria e José Mayer deram vida a um dos casais mais marcantes da década de 1980. A relação, marcada por humor, paixões e conflitos, fez sucesso entre o público, que torceu até o final pelo par.

A novela, exibida entre os anos de 1989 e 1990, registrou uma das maiores audiências da história da televisão brasileira, marcando 65 pontos no Ibope.

Nina e Jorginho - Avenida Brasil

Reprodução/Globo Nina e Jorginho em "Avenida Brasil".







Movida pela vingança contra a vilã Carminha, interpretada por Adriana Esteves, Nina (Débora Falabella) engatou um romance tórrido com Jorginho (Cauã Reymond), enteado de Carminha.

O amor do casal começou ainda na infância, no lixão, onde eram conhecidos como Rita e Batata. Após serem separados pelo destino, os dois se reencontraram na vida adulta e passaram a viver um romance marcado por conflitos, principalmente pela sede de vingança de Nina.

Exibida pela Globo em 2012, a novela alcançou uma média geral de 38,7 pontos de audiência no Ibope. Na época, o público se envolveu completamente com a história do casal, que conquistou uma grande torcida por um final feliz.

Babalu e Raí - Quatro por Quatro

Reprodução/Globo Babalu e Raí em "Quatro por Quatro".







O folhetim global, exibido em 1994, teve como um dos grandes destaques a tumultuada relação entre Raí (Marcello Novaes) e Babalu (Letícia Spiller). Na trama, o mecânico mulherengo e a manicure geniosa viveram um romance marcado por muito humor, traições e conflitos.

O casal se consolidou como um dos mais queridos e marcantes dos anos 90.

Com números expressivos, a novela foi um sucesso absoluto, em parte, pela relação conturbada e envolvente dos protagonistas, chegando a marcar 43 pontos de audiência.

Ritinha e Zeca - A Força do Querer

Reprodução/Instagram Ritinha e Zeca em "A Força do Querer".







Interpretado por Isis Valverde e Marco Pigossi, o casal protagonista da novela, exibida em 2017, dividiu opiniões entre os telespectadores. Em meio a um triângulo amoroso, iniciado quando Ritinha se apaixona por Ruy (Fiuk), os personagens enfrentaram diversos conflitos que movimentaram a trama.

Enquanto parte do público torcia por um final feliz para o casal, outros espectadores desejavam que os dois seguissem caminhos separados.

Exibido em 2017, o folhetim global alcançou 35,7 pontos de média geral, segundo dados da Kantar Ibope Media.

Clara e Marina - Em Família

Reprodução/Globo Clara e Marina em "Em Família".





O casal emocionou o público ao tratar o amor entre duas mulheres com delicadeza, longe de estereótipos e de forma profunda e humanizada. A paixão entre Clara (Giovanna Antonelli) e Marina (Tainá Müller) enfrentou desafios como a autodescoberta de Clara e o fim de seu casamento com Cadu, mas triunfou após ambas demonstrarem coragem de viver plenamente o amor.

Em 2012, quando foi exibida pela Globo, a novela levantou debates sobre a descoberta da sexualidade na vida adulta, e chegou a marcar 30 pontos de audiência.

Sol e Tião - América

Reprodução/Globo Tião e Sol em "América".







Deborah Secco e Murilo Benício interpretaram Sol e Tião, dois jovens que enfrentaram diversos obstáculos ao longo da trama. Na história, Sol sonhava em imigrar para os Estados Unidos e não media esforços para alcançar seu objetivo. Já Tião tinha o desejo de se tornar um peão de rodeio de sucesso.

Os dois viveram um romance marcado pela distância, pelos desencontros e pelos desafios da vida. A química entre os protagonistas conquistou o público, que torcia por um final feliz para o casal.

A novela foi exibida originalmente em 2005 e alcançou uma média geral de 66 pontos no Ibope, com picos de até 70 pontos.

Catarina e Petruchio - O Cravo e a Rosa

Reprodução/Globo Catarina e Petruchio em "O Cravo e a Rosa".







Adriana Esteves e Eduardo Moscovis conquistaram o público ao interpretarem Catarina e Petruchio, um dos casais mais caótico s, divertidos e queridos da teledramaturgia brasileira.

O romance, que começou marcado por muito humor e troca de ofensas, acabou se transformando em uma das histórias mais românticas e cativantes nas novelas.

O folhetim global foi exibido em 2000 e marcou cerca de 30 pontos durante a exibição original.

Serena e Rafael - Alma Gêmea

Reprodução/Globo Serena e Rafael em "Alma Gêmea".







Na trama produzida pela Globo, inspirada em reencarnação e reviravoltas do destino, Priscila Fantin e Eduardo Moscovis deram vida ao casal Serena e Rafael, que encantou o público.

Na novela , o amor entre os dois ultrapassa os limites da vida e da morte e enfrenta as armações da vilã Cristina, interpretada por Flávia Alessandra.

Sucesso estrondoso, o folhetim, exibido em 2005, alcançou uma média geral de 38 pontos de audiência.

Maria do Carmo e Dirceu - Senhora do Destino

Reprodução/Globo Maria do Carmo e Dirceu em "Senhora do Destino".







Susana Vieira e José Mayer viveram um romance maduro na novela global exibida entre 2004 e 2005. Na trama, o amor do casal se desenvolve em meio à busca incansável de Maria do Carmo pela filha desaparecida.

A relação foi marcada por crises de ciúmes, desencontros e mal-entendidos. No entanto, a parceria e o apoio entre os personagens conquistaram os telespectadores.

Sucesso absoluto, o folhetim marcou época e alcançou uma média geral de 50 pontos no Ibope.

Jesuíno e Açucena - Cordel Encantado

Reprodução;Globo Açucena e Jesuíno em "Cordel Encantado".







Na trama, Bianca Bin e Cauã Reymond deram vida à princesa Aurora de Seráfia e ao filho do Rei do Cangaço. A origem nobre da jovem vem à tona, provocando inúmeros conflitos políticos e atraindo inimigos que, ao longo da novela, tentam separar o casal.

O folhetim global foi exibido originalmente em 2011 e registrou uma média geral de 30 pontos de audiência.

Santinha e Zeca - Paraíso

Reprodução/Globo Santinha e Zeca em "Paraíso".





O casal icônico da novela "Paraíso", interpretado por Nathalia Dill e Eriberto Leão, viveu um amor marcado pelos conflitos entre fé e paixão, pelas lendas folclóricas e por uma intensa química romântica e inocente.

A novela, exibida em 2009, ajudou a recuperar a audiência do horário das 18h da Globo, alcançando 34 pontos de audiência.

Candinho e Filomena - Êta Mundo Bom!

Reprodução/Globo Candinho e Filomena em "Êta Mundo Bom!".







Vividos por Sérgio Guizé e Débora Nascimento, o casal Candinho e Filomena protagonizaram a novela global. O romance, que enfrentou separações geográficas e a oposição da família, enfrentou ainda as maldades de Ernesto (Eriberto Leão) e Sandra (Flávia Alessandra).

A novela bateu alcançou marcas históricas para produções exibidas às 18h. Em 2016, ano que foi exibido originalmente pela Globo, o folhetim conquistou 27 pontos de audiência.

Luna e Miguel - Fina Estampa

Reprodução/Globo Luna e Miguel em "Fina Estampa".







Na novela global, o casal interpretado por Giovana Cordeiro e Nicolas Prattes, teve um romance marcado por um amor à primeira vista e pela busca de Luna pela mãe desaparecida.

Miguel se tornou o maior aliado da jovem em sua busca por respostas, fazendo a relação ter como base o apoio e a parceria. Isso encantou os telespectadores, que torceram pelo futuro do casal.

O folhetim fez sucesso, alcançando a marca de 20,9 pontos de audiência.