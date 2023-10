Como está o ator José Mayer atualmente?

Último papel e acusação de assédio

A última aparição do intérprete em novelas foi em “A Lei do Amor”, folhetim do horário nobre da Globo, escrito por Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari, em 2017. No decorrer das gravações da novela em que vivenciou Sebastião Bezerra, José Mayer foi acusado de assediar uma figurinista.