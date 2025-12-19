Reprodução/ GNT Reynaldo Gianecchini no "Angelica Ao Vivo"

Reynaldo Gianecchini, de 53 anos, chamou atenção ao tornar públicas atitudes de parte de seus fãs que ele afirma não aprovar. Durante participação no programa "Angelica ao Vivo" nesta quinta-feira (18), ele se explicou.

"Atendo superbem, mas tenho muito ranço [quando o fã exige]: 'Tira o boné'; 'tira o óculos'; 'sorria'. Aí falo assim: 'O que mais posso fazer para te agradar, meu amor'.", disse.





"Eu me sinto um pouco fantoche, odeio essa sensação de ser brinquedinho na mão dos outros. Tinha uma época que retrucava, hoje em dia só respiro fundo", acrescentou.

Saiba mais

Reynaldo Gianecchin i é ator e se consolidou na teledramaturgia nacional da Rede Globo. A estreia do artista foi em 2000, no folhetim "Laços de Família", de Manoel Carlos.

A inexperiência do jovem, que até então era conhecido pela trajetória como modelo nas principais passarelas do mundo da moda, foi extremamente rechaçada pela crítica especializada da época.

O artista, contudo, se manteve nas artes cênicas. Fora os melodramas, compôs o elenco de outros formatos audiovisuais, como séries e filmes. Reynaldo também fez peças de teatro.

Já foi casado com Marília Gabriela. O ex-casal rompeu o matrimônio em 2006. "Esperança", "Da Cor do Pecado", "Lei do Amor" e "Belíssima" foram outras novelas das quais ele participou.

Em 2019, Gianecchini surpreendeu o público ao revelar que é bissexual. O ator está afastado das telenovelas desde 2019, quando foi o vilão de "A Dona do Pedaço". Questionado sobre um retorno, ele diz preferir projetos mais curtos.





