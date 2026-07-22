Divulgação Murilo Benício e Pietro Antonelli destacam paixão em comum pela atuação

Murilo Benício e Pietro Antonelli vão dividir os holofotes na nova campanha de Dia dos Pais da Riachuelo. Pai e filho na vida real, os atores estrelam juntos a ação publicitária que celebra a conexão entre gerações e tem a inspiração como um de seus principais temas. Em entrevista ao iG, os dois falaram sobre a relação que construíram ao longo dos anos, a paixão compartilhada pela atuação e como a profissão acabou se tornando um elo ainda mais forte entre eles.

Para Murilo, acompanhar a trajetória do filho na carreira artística tem sido uma experiência marcada pela parceria. Longe de assumir o papel do "pai coruja", o ator afirma que a relação entre os dois é baseada na troca de experiências e no respeito pelas escolhas de Pietro.

"É muito legal, porque eu não o acompanho como um pai coruja, mas como um amigo. A gente troca muito. Ele gosta muito de conversar sobre as coisas e é muito interessado, o que eu acho legal. Ele é bem interessado na profissão", contou.

O veterano destaca que as conversas sobre atuação são frequentes e que faz questão de apoiar o filho em qualquer decisão que faça sentido para ele. "Eu tenho sido mais do que pai, mas um parceiro dele nesse momento. Qualquer coisa que ele queira, qualquer coisa que ele estiver sentindo que é de verdade dentro dele, de coração, eu vou apoiar", completou.

Divulgação Murilo Benício e Pietro Antonelli

O exemplo vale mais do que os conselhos

Questionado sobre qual ensinamento faz questão de transmitir aos filhos, Murilo revelou que acredita menos em conselhos e mais no poder do exemplo. Para ele, as atitudes do dia a dia são o que realmente influenciam a formação dos filhos.

"Eu acho que não existe um conselho, não existe um ensinamento. Existe a pessoa em quem a gente se torna e isso vira um espelho para eles. Eles ficam muito mais atentos a quem você é do que exatamente ao que você tenta passar", Murilo Benício

O ator ainda refletiu sobre a importância de os pais buscarem ser pessoas melhores para inspirar seus filhos. "No fim, eu acho que é isso que fica para eles", acrescentou.

Divulgação Murilo Benício e Pietro Antonelli

A atuação como elo entre pai e filho

Se por um lado Murilo se vê como parceiro do filho, Pietro não esconde a admiração pelo pai quando o assunto é atuação. O jovem ator afirma que o maior exemplo que recebe de Murilo está justamente em sua trajetória profissional.

"Ele me inspira muito profissionalmente. A maioria das nossas conversas é sobre atuação. Ouvir e ver ele fazendo me inspira muito", revelou.

A afinidade é tanta que nem mesmo os momentos de lazer escapam das análises sobre a profissão. Segundo Pietro, assistir a um filme juntos quase sempre se transforma em uma conversa sobre interpretações, roteiros e escolhas artísticas.

"Não tem como. A gente sempre acaba falando sobre isso, até quando está vendo um filme de super-herói. Porque, ao mesmo tempo, é o nosso trabalho. Inevitavelmente, você acaba analisando tudo o que vê, no bom sentido. Sempre surge uma opinião, uma troca de ideias, e a gente compartilha muito isso", contou.

Momento especial na carreira dos dois

Pietro Antonelli está atualmente no ar na novela "Quem Ama Cuida", em que interpreta Felipe, filho da personagem de Flávia Alessandra. Nas redes sociais, o público acompanha a expectativa em torno de um possível romance entre o personagem e Maurício (Mau Mau), interpretado por João Victor Gonçalves.

Já Murilo Benício aproveita um período de férias após encerrar as gravações de "Três Graças". O ator se prepara para retornar aos estúdios em breve para a segunda fase de "Avenida Brasil", prevista para estrear no primeiro semestre de 2027 na TV Globo.



