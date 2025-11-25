Reprodução/Instagram/@susanavieiraoficial Susana Vieira fala sobre salários da Globo

A atriz Susana Vieira, amplamente conhecida por falar o que pensa sem papas na língua, comentou sobre a situação dos salários na TV Globo. Com um contrato vitalício no canal, a artista confessou que, em comparação com os salários do passado, seus rendimentos recentes diminuíram bastante.

O comentário foi feito em um vídeo postado nas redes sociais, no qual Susana aparece ao lado de um fã que resolveu relembrar um meme que fez muito sucesso há mais de dez anos. Ao fazer a atriz repetir a frase dita pela primeira vez no extinto Pânico na Band (2012-2017), o fã se surpreendeu com a atualização da mensagem.

No meme, Susana dizia: "Eu não me incomodo mais, meu amor, porque o salário tá aqui, meu personagem tá aqui, meu cabelo, R$ 6 mil. Eu tô felicíssima". Porém, ao ser questionada se o cabelo ainda custava R$ 6 mil, a atriz revelou que os fios "encareceram" e agora estão em R$ 10 mil, enquanto o salário não acompanhou o aumento.





"O cabelo era R$ 8 mil, já está em R$ 10 mil. O salário da Globo era aqui [disse, posicionando as mãos acima da cabeça], mas, devido a todos os movimentos da Terra, ao aquecimento global e ao 'Patati Patatá', deu uma grande diminuída", declarou Susana.

Reprodução/Instagram/@susanavieira Susana Vieira fala sobre preço do cabelo





"Mas quem é rainha nunca perde a majestade. O filho continua em Miami e Deus continua no meu coração. Não tenho motivo nenhum para ser triste. Ganhei uma cachorra maravilhosa chamada Ana", completou a atriz, que ainda mandou um beijo aos fãs.

Susana Vieira esteve afastada da mídia ao longo de 2025 e revelou ter enfrentado momentos difíceis. A artista contou que três de seus cinco cachorros morreram e que, por conta disso, quase caiu em depressão. "Nunca fiquei tão vazia", lamentou no programa É de Casa.