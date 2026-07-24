Reprodução/TV Globo Ana Maria Braga no Mais Você

A apresentadora Ana Maria Braga começou o Mais Você desta sexta-feira (24) com uma pauta que levanta algumas discussões. A atração trouxe aos telespectadores histórias de homens que adotaram um novo visual, desta vez, sem pelos.

Antes, os pelos eram vistos como um sinal de masculinidade; no entanto, essa percepção mudou. Assim, o programa exibiu relatos de homens de diferentes faixas etárias que aderiram à depilação, seja com maquininha ou cera.

Durante o tema, Ana Maria foi enfática e deu sua opinião sobre a depilação. A loira das manhãs afirmou que depilar com cera dói bastante e é desconfortável, tanto para homens quanto para mulheres, e até deu dicas.

"A mulherada que está assistindo a gente entende, dói mesmo. Depilar dói, seja na cera, no laser. Na cera vai diminuindo com os anos. Eu quero alertar aqui: se você tem uma tatuagem, você não pode depilar com laser, a leitura do raio-laser pode machucar, vir com uma intensidade mais forte", disse.

Conhecida por sua sinceridade, Ana Maria Braga aproveitou para dar um conselho aos homens que se depilam e deixam os pelos crescerem novamente. Segundo a apresentadora, isso pode acabar gerando incômodo, principalmente para a(o) parceira(o).

"Eu queria dizer o seguinte para os meninos que resolvem tirar os pelos. Aí estou falando com as mulheres. Se não é tirado a laser, quando os pelos começam a crescer, e pelo de homem é mais duro, parece que você está abraçando um porco-espinho. É verdade ou não é? Quem tem marido peludo em casa? Aí fica muito desagradável", brincou, provocando risos no estúdio.

Rindo da situação, Ana vai além e diz que acaba incomodando ao extremo e acaba afastando a parceira.

Você vai abraçar, 'pinica' tudo. Os meninos também tem uma escolha, afasta a mulher, dá uma sensação", finalizou a veterana global sobre o tema de sua atração. Ana Maria Braga

Sobre o Mais Você

O Mais Você é um programa produzido pela TV Globo e exibido desde 18 de outubro de 1999, sob o comando de Ana Maria Braga. A atração tem foco em culinária, mas, ao longo dos anos, passou a abordar diversos temas, como beleza, saúde, prestação de serviço e matérias sobre entretenimento.

Nas manhãs da Globo, o programa é líder absoluto de audiência, o que rendeu a Ana Maria Braga o título de "Rainha das Manhãs".

Com seu carisma e estilo irreverente, Ana Maria conquistou o público de todas as idades. Ao lado do icônico Louro Mané, ela mantém o programa dinâmico e leve, sendo referência no entretenimento matinal brasileiro há mais de duas décadas.



