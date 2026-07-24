Reprodução/Internet Balanço Geral teve a melhor quinta-feira desde junho de 2025

O Balanço Geral está vivendo a sua melhor fase de audiência deste ano: o jornalístico, responsável por praticamente dobrar a média diária da Record ao decorrer de suas quatro horas de exibição, voltou a se isolar na vice-liderança e retomou uma sequência de placares cada vez mais elásticos diante do SBT. A edição que foi ao ar nesta quinta-feira (23) foi responsável pela melhor performance do noticioso neste dia da semana em mais de um ano, desde 12 de junho de 2025.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que o Balanço Geral teve 6,00 pontos de média em sua faixa horária completa, das 11h30 às 15h30. Com um pico de 7,74 pontos, o jornalístico comandado por Eleandro Passaia emplacou seu segundo melhor desempenho do ano quando considerados todos os dias da semana, ficando atrás apenas dos 6,1 obtidos em 25 de maio e 23 de junho.

Em seu momento de maior audiência, o jornalístico daconseguiu abrir vantagem de 215% na comparação com o SBT, que exibia um episódio de Chaves. Na sua faixa horária completa, o Balanço Geral conquistou 145% mais telespectadores que a concorrente, que também levou ao ar a edição regional do Primeiro Impacto e duas novelas mexicanas (A Desalmada e Meu Coração é Teu).

Outros destaques

Dentre as três principais redes de TV aberta, afoi a emissora que mais cresceu durante a faixa de exibição do Balanço Geral: até às 11h30, antes do início do jornalístico, a média diária do canal era de 2,51 pontos na Grande São Paulo. Quatro horas depois, a emissora anotava 3,87 — um incremento de 54%. A Globo ampliou a sua média em 15% (de 7,22 para 8,28), enquanto o SBT não conseguiu mexer o ponteiro, marcando 2,40 de média em ambos os recortes.

O SBT Brasil marcou 4,1 pontos de média, atingiu pico de 5,0 pontos e registrou sua melhor quinta-feira em sete meses. Na Globo, a série Pablo e Luisão alcançou 16,5 pontos de média e pico de 23,4, garantindo seu melhor desempenho às quintas-feiras. Na Band, o Linha de Combate registrou 0,8 ponto de média. Com mais tempo no ar, a atração terminou à frente da RedeTV! em sua faixa de exibição.