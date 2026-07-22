Reprodução/Instagram Carolina Dieckmmann revela que ficou mais de um mês sem sexo com o marido





Carolina Dieckmmann revelou que passou mais de um mês sem manter relações sexuais com o marido, Tiago Worcman, durante as gravações do filme "A Viagem". Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz contou que ficou cerca de um mês e meio totalmente dedicada ao trabalho para dar vida à protagonista Diná no remake da obra para o cinema.

Casados desde 2007, Carolina e Tiago são pais de José. A atriz também é mãe de Davi, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Marcos Frota. Apesar do período de abstinência, ela garantiu que a intensa rotina profissional não abalou a relação do casal.

"É preciso ter ao lado uma pessoa que admire a sua entrega ao trabalho. Isso é o mágico da minha relação com meu marido", afirmou. Segundo Carolina, a compreensão e a admiração do companheiro foram fundamentais durante as gravações. Ela também destacou que manter a curiosidade sobre o outro é um dos segredos para preservar a conexão no casamento.

Reprodução Instagram Carolina Dieckmann e Tiago Worcman





Saúde afetada pelas gravações

A dedicação ao longa-metragem teve reflexos em sua saúde. Carolina precisou ficar quatro dias internada após desenvolver uma forte infecção urinária. A atriz acredita que a baixa imunidade, causada pelo desgaste físico e emocional do trabalho, contribuiu para o quadro clínico.

Na mesma entrevista, ela comentou sobre a morte da cantora Preta Gil e destacou o conforto que sente ao saber que esteve presente durante o período mais delicado enfrentado pela amiga. "Me ajuda saber que a Preta pôde contar com meu amor gigante, o tempo todo", declarou.

Reflexões sobre amor e relacionamentos

Recentemente, Carolina também repercutiu nas redes sociais após participar do podcast de Tati Bernardi e revelar que teve relações sexuais com apenas quatro homens ao longo da vida. A declaração gerou debates entre os internautas.

Ao comentar o assunto, a atriz explicou que sua escolha sempre esteve ligada à forma como enxerga os relacionamentos. "Não queria ter transado com muita gente. Assim como há pessoas que querem fazer todo o sexo possível, e tudo bem. Tenho curiosidade no amor, o assunto da minha vida", afirmou.



