Reprodução Globoplay/Divulgação Globo aposta em Cariúcha para divulgar nova série estrelada por Cauã Reymond

Cariúcha, de 42 anos, que atualmente está à frente do "Superpop", na RedeTV!, acaba de firmar uma parceria com a TV Globo. A apresentadora foi escolhida para estrelar uma ação publicitária de "Jogada de Risco", nova série original do Globoplay criada, dirigida e protagonizada por Cauã Reymond.

O vídeo da campanha foi divulgado nesta terça-feira (21) nas redes sociais da plataforma de streaming e compartilhado em formato de publicação colaborativa com Cariúcha. Na legenda, o Globoplay escreveu: "A nossa camisa 10 está na área. Bem-vinda, Cariúcha". A participação da apresentadora chamou atenção por marcar uma aproximação profissional entre a contratada da RedeTV! e a Globo.





Série estreia nesta semana

"Jogada de Risco" chega ao catálogo do Globoplay no próximo dia 23 de julho. A produção mergulha nos bastidores do futebol brasileiro e apresenta um universo marcado por apostas ilegais, corrupção, contratos fraudulentos e relações perigosas.

Na trama, Cauã Reymond interpreta Maurício, um ex-jogador que se tornou empresário de atletas. Ao lado da sócia Cris, vivida por Mariana Sena, ele tenta administrar a carreira de jovens promessas enquanto enfrenta rivais do mercado e uma dívida com Walter, personagem de Ricardo Teodoro, um miliciano e amigo de infância.

Além disso, Maurício precisa lidar com conflitos familiares envolvendo o pai, interpretado por Marcos Frota, um antigo agente esportivo que teria sido responsável pela ruína financeira da família.

Divulgação Globoplay Cauã Reymond





Futebol, apostas e questões sociais

Além do suspense e do drama, "Jogada de Risco" aborda temas relevantes ligados ao esporte. Entre eles estão a influência das apostas esportivas sobre jovens atletas, a busca pelo sucesso rápido e a homofobia no futebol, retratada por meio da história do personagem Geraldo.

O elenco da série reúne nomes como Juan Paiva, Breno Ferreira, Bruna Griphao, Maurício Mattar, Heitor Martinez, Letícia Colin e Rodrigo Lombardi, entre outros.



