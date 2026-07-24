Reprodução/Instagram João Gomes cancela shows após diagnóstico

O cantor João Gomes foi internado no Real Hospital Português, localizado no bairro do Paissandu, na área central do Recife, na manhã desta sexta-feira (24). Por meio de sua conta pessoal do Instagram, o artista pernambucano surgiu deitado em um leito da unidade de saúde junto com a sua esposa, Ary Mirelle.

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Nas imagens compartilhadas nos Stories, o compositor mostrou que estava recebendo medicamento na veia, enquanto sua mulher estava adormecida sobre suas pernas. Ao publicar o vídeo, ele escreveu: "Nosso date de hoje".

Reprodução/Instagram João Gomes cancela shows após diagnóstico





Assim como o músico, a influenciadora também postou alguns registros em sua conta. A esposa de João Gomes publicou fotos do cantor deitado no leito e falou sobre a saúde do artista. "Meu bichinho tá dodói", destacou. "Para esse homem aceitar vir ao hospital é porque está mal demais mesmo", acrescentou.





Pouco tempo depois, a equipe de João Gomes se posicionou e confirmou o cancelamento de dois shows, um que aconteceria hoje (24), em Salgueiro, no Pernambuco, e outro no sábado (25), que seria em Riachão do Jacuípe, na Bahia.

Reprodução/Instagram Mulher de João Gomes mostra marido no hospital





Equipe de João Gomes se pronuncia

"Informamos que, por recomendação médica, os shows de João Gomes programados para hoje, 24 de julho, em Salgueiro (PE), e amanhã, 25 de julho, em Riachão do Jacuípe (BA), estão cancelados", iniciou.

"Após avaliação médica e confirmação do diagnóstico de influenza, foi orientado que o artista permaneça em repouso, mantenha adequada hidratação, cumpra integralmente o tratamento prescrito e suspenda temporariamente apresentações, ensaios e demais compromissos presenciais", continuou o pronunciamento.

Reprodução/Instagram João Gomes anuncia cancelamento de shows





"A medida é necessária tanto para sua plena recuperação quanto para reduzir o risco de transmissão do vírus à equipe, ao público e aos demais envolvidos. A retomada das atividades ocorrerá somente após melhora clínica significativa, pelo menos 48 horas após a remissão da febre e mediante nova avaliação médica. Agradecemos a compreensão, o carinho e o apoio de todos os fãs, contratantes e parceiros neste momento", concluiu.

Além disso, o cantor também compartilhou um atestado de quatro dias, em decorrência de seu estado de saúde."Recomendo repouso, cumprimento do tratamento prescrito e reavaliação médica antes da retomada de suas atividades", disse o clínico-geral, Dr. Fabio Lima Queiroga.



