Reprodução/Instagram/dedesecco Deborah Secco aproveita calor em Fernando de Noronha

Deborah Secco fez a alegria de seus seguidores mais uma vez na última segunda-feira (20), ao usar seu perfil pessoal do Instagram para compartilhar alguns registros. A atriz publicou várias fotos e um vídeo usando um biquíni amarelo enquanto aproveitava o calor de Fernando de Noronha.

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Longe dos holofotes, a veterana das telinhas está curtindo as férias com a filha, Maria Flor, de 10 anos. Contudo, a intérprete sempre faz questão de compartilhar um pouco de sua rotina com os seguidores, e agora não foi diferente.

Reprodução/Instagram/dedesecco Deborah Secco aproveita calor em Fernando de Noronha

Em um vídeo publicado nos Stories do Instagram, a atriz apareceu em frente ao espelho de seu banheiro. Com um biquíni amarelo, ela exibiu o corpo malhado após uma sessão de exercícios.

"Por aqui teve, hein?. É isso, feito é melhor do que o perfeito. Um pouquinho todo dia", disse na gravação. Assim como outros famosos, a artista também ama passar seus dias de folga por lá e postar alguns cliques, o que vem fazendo há pouco mais de uma semana.

Reprodução/Instagram/dedesecco Deborah Secco aproveita calor em Fernando de Noronha

Na manhã desta terça-feira (21), por exemplo, Deborah Secco apareceu mais uma vez nos Stories com outro modelo de sua marca de biquínis. A atriz surgiu com o mesmo modelo de banho, mas de cor diferente. O escolhido da vez foi o marrom-claro.

Assim como nos outros dias, a artista posou na frente das câmeras e ainda colocou um short levinho verde-escuro, uma blusa aberta branca com detalhes em bege e uma bolsa na mesma paleta de cores.

Reprodução/Instagram/dedesecco Deborah Secco mostra as curvas as redes sociais

Climão com ex-Globo

Franciely Freduzeski, 47, causou uma comoção daquelas ao fazer declarações polêmicas durante sua participação no podcast "Ponto de Ironia". Durante a entrevista, a atriz surpreendeu ao classificar Deborah Secco como uma "serpente" no meio artístico.

A ex-Globo respondeu quem escolheria para representar a figura de uma "serpente". Sem pensar duas vezes, ela afirmou que conviveu pouco com Deborah Secco, mas disse ter presenciado comportamentos que desaprovou durante o período em que trabalharam juntas na novela América (2005), da TV Globo.

Reprodução/Instagram Franciely Freduzeski fala sobre Deborah Secco

"A gente quase não se encontrava muito. Nossos núcleos eram diferentes, mas temos alguns pontos", disse a atriz. Na sequência, ela explicou que sua avaliação se baseava em situações que teria presenciado nos bastidores.

"Situações meio que eu não concordei, não gostei, achei feio. Certas atitudes que você olha e fala: 'Nossa'. Tá tudo bem também, cada um com o seu jeito", declarou, sem dar mais detalhes sobre o ocorrido.

Nos comentários da página oficial do podcast, internautas c ontestaram a fala de Franciely e afirmaram que ela fez uma acusação sem apresentar exemplos verdadeiros e concretos.

"Chocada. A mulher não conviveu com ela e julga. Inveja. Não tem outra justificativa. Nunca vi ninguém do meio falando mal de Déborah. Só elogios", disparou uma. "Que leviano isso, expor uma pessoa do nada, sem nenhuma evidência nem motivo", declarou outra.



