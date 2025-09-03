Sergio Zalis A atriz Adriana Esteves

Longe dos palcos desde 2007, Adriana Esteves deve retornar à cena em 2026, quando está prevista a estreia da nova montagem brasileira do clássico Quem tem Medo de Virginia Woolf?, principal texto do dramaturgo norte americano Edward Albee (1928-2016) que já ganhou pelo menos outras quatro grandes produções no Brasil.

Esteves dará vida a Martha, que promove um jogo psicológico com o marido George e com um jovem casal de convidados após uma festa. Ainda em fase de captação de recursos via Lei de Incentivo à Cultura, Quem tem Medo de Virginia Woolf? tem estreia prevista para o segundo semestre de 2026 no Rio de Janeiro.

Com uma carreira de sucesso no cinema e na TV, com direito a uma indicação a um Emmy Internacional por seu desempenho como a cantora Dalva de Oliveira (1917-1972) na série Dalva & Herivelto, Esteves se tornou uma das principais figuras da teledramaturgia nacional ao dar vida à vilã Carminha em Avenida Brasil (2012).

Sua carreira no teatro, entretanto, é mais espaçada. Sua última peça foi Auto de Angicos, biografia cênica que tinha como foco os últimos dias da vida do casal de cangaceiros Maria Bonita (1911-1938) e Lampião (1898-1938). A peça foi escrita por Marcos Barbosa e dirigida por Amir Haddad.

Quem tem Medo de Virginia Woolf? é considerado tijolo fundamental na construção da dramaturgia norte americana. A obra já ganhou pelo menos quatro grandes montagens no Brasil, estreladas pelos casais Cacilda Becker (1921-1969) e Walmor Chagas (1930-2013), Tônia Carrero (1922-2018) e Raul Cortez (1932-2006), Marieta Severo e Marco Nanini e, mais recentemente, Zezé Polessa e Daniel Dantas.

Uma montagem protagonizada por Denise Weinberg chegou a ser cogitada em meados dos anos 2010, mas a produção nunca foi pra frente.

O texto ganhou também uma versão para os cinemas estrelada por Elizabeth Taylor (1932-2011) e Richard Burton (1925-1984) sob a direção de Mike Nichols (1931-2014). A obra foi indicada a 13 prêmios Oscar e rendeu um prêmio a Taylor e a Sandy Dennis (1937-1992) como Melhor Atriz e Melhor Atriz Coadjuvante, respectivamente.