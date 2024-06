Reprodução SBT/ TV Globo Eliana e Simone Mendes

A cantora e compositora Simone Mendes, de 40 anos, usou as redes sociais para contar que quase estreou como apresentadora na emissora de Silvio Santos. Isso porque ela foi chamada por Daniela Beyruti, a filha número 3 do dono da emissora, para substituir a loira Eliana aos domingos.





A confirmação se deu após o comentário de um internauta na web. A ex-dupla de Simaria negou a proposta alegando que, embora amasse a televisão, sentia que ainda precisava continuar se dedicando à carreira como cantora. A musicista passou por grandes mudanças após encerrar a parceria profissional com sua irmã.





A informação de que Beyruti tentou contratar uma cantora para substituir a loira foi dada pela própria em entrevista ao "F5", da Folha de S. Paulo. A revelação do nome da artista, Simone Mendes, foi antecipada pelo "Notícias da TV".



“Amo a TV, mas tudo tem seu tempo. Tudo no seu tempo e sinto que agora preciso continuar na música”, declarou. Em outra postagem feita no Instagram, ela não descartou a possibilidade de assumir uma atração televisiva no futuro: “Um dia isso acontecerá”.



Sem novo substituto

No último domingo (23), Eliana encerrou sua trajetória no SBT. A ausência deixada pelo programa da loira na grade da emissora de Silvio Santos não será suprida pela contratação de um novo nome para se apresentar nos domingos do canal. A ideia é aumentar o tempo de programas já existentes.



Por isso, Celso Portiolli ficará no ar com o “Domingo Legal” das 11h15 às 18h15. Logo após, Rebeca Abravanel comanda o novo “Roda a Roda”. Por fim, Patrícia Abravanel continua com o “Programa Silvio Santos”, agora das 19h até meia-noite.

