Reprodução/Instagram Rebeca Abravanel e Alexandre Pato são pais de Benjamin, nascido em janeiro deste ano

Rebeca Abravanel e Alexandre Pato publicaram uma foto rara do filho, quatro meses após o nascimento do menino. Benjamin nasceu em 12 de janeiro, em São Paulo, e só teve o nascimento confirmado pela assessoria do casal dias depois. Discretos, os famosos não haviam publicado nenhuma foto do bebê até o momento.

A imagem foi registrada pelo jogador através das redes sociais. Ele fez uma homenagem à filha de Silvio Santos no domingo (12), Dia das Mães.

"Primeiro e para sempre Mãe! Feliz dia das Mães, meu amor! Te amamos, Rebeca Abravanel. Ale e Ben!", escreveu na legenda.

Veja as imagens na galeria a seguir:

Rebeca Abravanel e Pato mostram filho pela 1ª vez após meses do nascimento Reprodução/Instagram Rebeca Abravanel e Pato mostram filho pela 1ª vez após meses do nascimento Reprodução/Instagram Rebeca Abravanel e Pato mostram filho pela 1ª vez após meses do nascimento Reprodução/Instagram

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp