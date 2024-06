Reprodução Instagram - 25.6.2024 Selma Blair e Anitta em fotos nas redes sociais

A atriz americana Selma Blair usou as redes sociais na última segunda-feira (24) para se pronunciar sobre a polêmica que se envolveu ao lado da cantora Anitta. A situação ocorreu após o desfile da Schiaparelli para a semana de moda de alta-costura.



Isso porque, durante o evento, Selma foi acusada de ‘ignorar’ Anitta. A atriz e a cantora estavam sentadas uma do lado da outra. Um vídeo, no tanto, mostrava a brasileira tentando conversar com a americana, enquanto a intérprete falava com Kylie Jenner e não se virava para ouvir a funkeira.



Após a viralização do vídeo, fãs de Anitta foram às redes sociais criticar a postura de Selma. “Você é mal-educada”, opinou uma usuária do Instagram. “Selma, nunca mais esnobe ninguém”, declarou outro. “Seja mais humilde”, pediu um terceiro. “Parecendo que estava com o rei na barriga”, criticou ainda uma quarta.



Em meio às críticas que recebeu, Selma Blair veio a público esclarecer a polêmica e disse ter se sentido “confusa” com os comentários negativos. “Do que estás a falar? Eu amo a Anitta. Sai daqui e vai adorar a tua miúda”, rebateu. “Estou confusa e triste. Nunca quis desrespeitar Anitta”, acrescentou.



Anitta comentou corações em uma publicação de Selma e foi elogiada pela atriz americana. “Direi e escreverei indefinidamente... tenho amor instantâneo por você porque você é genuína. E graciosa. Personificada. Espero que tudo tenha corrido incrivelmente bem esta noite. Nunca mais vou virar um ombro”, finalizou.

