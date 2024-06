Reprodução/Instagram Filha de Silvio Santos quer pôr um basta nas homenagens do 'Domingão com Huck' aos artistas do SBT

Filha de Silvio Santos, Daniela Beyruti quer pôr um basta nas homenagens feitas pelo "Domingão com Huck" ao elenco do SBT. Nos comentários de uma publicação nas redes sociais, a empresária alfinetou Luciano Huck e pediu que o apresentador e a Globo parem de "surfar na onda" da emissora de Silvio Santos e deu sinais de que passará a vetar a participação de seus artistas na concorrente.

"Ah... Chega, né, minha gente? As homenagens aos nossos artistas serão feitas por nós, com muita honra. Chega de surfar na nossa onda, Rede Globo e Sr. Luciano Huck", escreveu a vice-presidente do SBT.

A publicação em questão dizia que Huck estaria interessado em homenagear o humorista Carlos Alberto de Nóbrega, que fez história com "A Praça É Nossa".

Esta não seria a primeira vez que o Domingão estaria ensaiando um convite para um contratado da emissora rival. Em março, Raul Gil relembrou momentos marcantes de sua carreira e até anunciou a aposentadoria durante a participação no programa.

E não foi só do SBT... Mais recentemente, foi a vez de Ticiane Pinheiro, da Record, pisar nos Estúdios Globo. A apresentadora foi jurada do quadro "Dança dos Famosos", ao lado do marido, o jornalista César Tralli.



