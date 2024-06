Tiago Ghidotti Eliana

A apresentadora Eliana comentou sobre sua saída do SBT durante uma viagem para Portugal, que se transformará em uma reportagem para o programa. No próximo domingo (23), irá ao ar a última edição da atração e a loira já está em clima despedida.

Em entrevista para a revista Quem, a apresentadora falou a respeito da sensação de terminar a sua relação com o SBT. "É aqui, nesse lugar sagrado, onde muitos se conectam com a fé e suas origens, que eu venho apenas agradecer. Essa é a minha última viagem internacional, de várias que fiz aqui no programa Eliana no SBT", disse.

"Portugal nos acolheu de braços abertos, com sua rica cultura, sua gastronomia deliciosa e seu povo caloroso. Obrigada por tudo, Portugal. Que aventura maravilhosa", se emocionou ela.

O SBT divulgou a chamada de despedida de Eliana, que será transmitida no próximo domingo (23), durante o "Programa Silvio Santos". Com apresentação de Patrícia Abravanel, a loira será homenageada pelos anos de trabalho.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.