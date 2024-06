Reprodução/Instagram A influenciadora agachou com o namorado nas costas e chocou fãs nas redes sociais





A musa fitness Juju Salimeni impressionou os internautas ao levantar o noivo Diogo Basagilia, que pesa 100 quilos, durante treino.

Em um desafio, o casal usou um ao outro como peso. Eles fizeram diversos exercícos com peso corporal mas Juju, que pesa 71 kg e tem 1,70 de altura, chocou os seguidores ao levantar Diogo. "Quem vcs acham que mandou melhor? 😂Manda pro seu parceiro(a) que vai fazer esse desafio com vc", escreveram no feed do Instagram em uma postagem colaborativa.

Nos comentários, internautas ficam impressionados com a força da musa fitnees. "Que demais...vcs são maravilhosos..Super alma gêmea", escreveu uma fã. "HAJA FORÇA, HEIN", exaltou outro, "Meta de relacionamento", pontuou uma seguidora.