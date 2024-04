Reprodução/SBT - 14.04.2024 Virginia Fonseca levou tombo ao vivo no SBT e gerou preocupação em programa





Virginia Fonseca levou um tombo durante a participação no "Domingo Legal", programa ao vivo do SBT, neste domingo (14). A queda aconteceu em uma brincadeira de "torta na cara" com a influenciadora e o marido, Zé Felipe, e gerou preocupação na atração.





Fonseca se direcionava para levar uma torta do companheiro, quando escorregou e caiu, demonstrando choque com o ocorrido. Pessoas no estúdio logo se aproximaram da influenciadora para ajudá-la. "Meu Deus. Vai devagar", disse Celso Portiolli, apresentador do programa.

"Na hora que caí, só pensei: 'O Zé vai me xingar muito'", reagiu Virginia, que está grávida do terceiro filho com o cantor. "Está tudo bem? Que susto, Virginia, que susto", declarou Celso, enquanto a convidada explicou que estava bem e que "caiu com a mão".





Virginia Fonseca também gerou preocupação dos seguidores nas redes sociais pelo tombo. Contudo, a influenciadora tranquilizou o público no Instagram e ressaltou que está "ótima".

"Não precisam se preocupar. Coloquei a mão e o joelho, então não bati nem o quadril, nem a barriga. José Leonardo está ótimo por cá, graças a Deus [...] Está tudo certo. Fui brincar, zoar com o Zé", afirmou.





