Nesta segunda-feira (13), Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos e atual vice-presidente do SBT, revelou que a emissora contará com uma plataforma de streaming própria, o + SBT. Essa será mais uma maneira de concorrer com a Globo e com a Record, que já tem suas plataformas digitais.



A empresa já contava com esse serviço, intitulado SBT Vídeos, lançado em 03 de abril de 2020. A plataforma pode ser acessada de graça, sem necessidade de cadastro, mas tornou-se desconhecida entre os telespectadores.



Em busca de conseguir ainda mais audiência e público, a emissora irá investir no novo projeto, o +SBT, que será lançado somente em 2024. Os detalhes como programação e conteúdos só conseguiremos ter acesso no próximo ano também.



Entretanto, entre hoje e amanhã, os funcionários da empresa já foram chamados para uma apresentação contando mais sobre a novidade da emissora.



Em seus Stories no Instagram, a empresária publicou a imagem de um balde de pipoca com o logo da novidade e escreveu: "Vem aí... o + SBT! Aguardem".

Daniela Beyruti é a filha mais velha de Silvio Santos e vice-presidente da emissora desde abril de 2023. A diretora de arte esteve sempre por trás das câmeras, mas já fez participações especiais, como no Roda a Roda Jequiti.



