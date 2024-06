Divulgação/SBT Eliana e Silvio Santos





Neste domingo (23), a apresentadora Eliana se despede oficialmente do SBT com a exibição do último programa após uma passagem de quase 15 anos na emissora de Silvio Santos.

Em seu programa de despedida do canal, a loira fez questão de mandar uma mensagem para o dono do SBT.

A comunicadora lamentou a falta de contato com Silvio Santos, que se afastou do trabalho durante a pandemia e está longe das telinhas desde então.

“Sobre o meu patrão, Silvio Santos, querido. Eu seria uma boa filha como sempre fui, porque é assim que ele me disse algumas vezes. Eu tenho muitas saudades dele, eu não tive mais contato, mas eu tenho certeza que, de alguma forma, estamos conectados", disse.

Em seguida, Eliana expressou sua gratidão por tudo que aprendeu com o patrão. "Então, Silvio Santos, que Deus te abençoe imensamente, te proteja e dê muita saúde para você curtir sua vida nesse momento, porque você também está em um novo ciclo, ao lado das pessoas que você ama. Aproveite mesmo, você merece. Os seus conselhos, eu vou levar para sempre. Você é o meu mestre. Muito obrigada por tudo e por tanto”, completou.

Reprodução/SBT Eliana e Silvio Santos





Eliana confirma ida à Globo

A apresentadora Eliana abordou pela primeira vez os rumores sobre sua possível mudança para a TV Globo. No Instagram, ela agradeceu um seguidor que lhe desejou "boa sorte" nos novos desafios.

"Eliana, que você tenha muito sucesso na TV Globo. Chegou o seu momento, loira. Novos desafios. Você vai brilhar muito!", escreveu o fã. A apresentadora respondeu "muito obrigada" e adicionou um coração.

Em abril, Eliana revelou que permaneceria no SBT apenas até junho. As assessorias da apresentadora e da emissora confirmaram que o término do contrato foi "mútuo e amigável". Após 15 anos na emissora paulista, Eliana declarou que "era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais".

Eliana iniciou sua carreira na emissora em 1991, descoberta por Silvio Santos. Tornou-se apresentadora infantil e, sete anos depois, em 1998, mudou-se para a Record. Retornou ao SBT em 2009. Segundo o F5, ela será anunciada como a nova contratada da Globo em julho.