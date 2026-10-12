Reprodução/Instagram Vini Jr. apaga foto com Virginia após fim do namoro.

Vini Jr., de 26 anos, tomou uma atitude polêmica após o fim de seu relacionamento com Virginia Fonseca, de 27, vir à tona neste domingo (11). Um dia depois do anúncio do fim do namoro, o atacante do Real Madrid deletou uma foto que tinha com a influenciadora nas redes sociais.

O clique em questão foi registrado nos bastidores do GP da Espanha, no início de setembro em um autódromo de Madri. Na imagem, o ex-casal posou sorridente ao lado de Lewis Hamilton, piloto da escu deria Ferrari.

Apesar de ter apagado o registro ao lado do piloto britânico, o jogador manteve outras fotos do carrossel, nas quais aparece sozinho nos bastidores do evento.

Reprodução/Instagram Vini Jr. apaga foto ao lado de Virginia e Lewis Hamilton.

Outras publicações ao lado de Virginia permanecem no perfil oficial do craque. Entre elas, registros de uma viagem à Jamaica, uma declaração de aniversário à influenciadora e fotos tiradas durante uma visita deles ao Cristo Redentor. O término anunciado neste domingo marca a segunda separação dos famosos em um ano de relacionamento.

O look usado por Virginia na foto apagada por Vini Jr. gerou polêmica nas redes sociais. Na ocasião, a loira compareceu ao evento ostentando um visual ousado, composto por uma calça de couro com recortes laterais e um top que deixou o abdômen trincado dela à mostra.

As peças escolhidas por Virginia para o evento chamaram a atenção da mídia internacional e de fãs do atleta. O jornal espanhol El Mundo ironizou a escolha e se referiu a ela como "discreta companheira" de Vini Jr.





Zé Felipe e Virginia posam juntos em aeroporto e causam na web

Logo depois de anunciar o fim do relacionamento com Vini Jr., Virginia não perdeu tempo e viajou para Miami, nos Estados Unidos, onde curtiu o domingo de praia ao lado de amigos e do ex-companheiro, Zé Felipe.

Em um vídeo publicado nas redes sociais neste domingo (11), o cantor, que está passando uma temporada no país, surgiu sentado ao lado da influenciadora. Isso bastou para que internautas passassem a especular sobre uma possível reconciliação do ex-casal.

Já nesta segunda-feira (12), Virginia publicou uma sequência de fotos em que aparece entrando em um avião. Minutos depois, Zé Felipe também compartilhou uma foto no mesmo local, com a mesma aeronave de fundo, segurando as filhas mais velhas no colo.

Reprodução/Instagram Virginia e Zé Felipe posam juntos após o término do namoro dela com Vini Jr..

O término de Virginia e Vini Jr.

Virgnia e Vini Jr. anunciaram o início do relacionamento em outubro de 2025, meses após a loira anunciar o fim da relação com Zé Felipe. Após sete meses de namoro, Vini Jr. e Virginia romperam pela primeira vez em maio deste ano, pouco antes do início da Copa do Mundo, na qual Vini Jr. atuou como atacante pela Seleção Brasileira.

Em junho, em meio ao Mundial, o casal passou a dar indícios de uma reaproximação através das redes sociais. Até que a informação foi confirmada por Virgínia por meio de seu perfil no Instagram. Recentemente, cerca de um mês antes de anunciarem o novo término da relação, o jogador e a influenciadora passaram a usar alianças de compromisso.

O namoro de Virginia chegou ao fim após pouco mais de um ano. A informação foi inicialmente divulgada pela página de fofocas do Instagram Daily do Garotinho neste sábado (10), mas foi negada pela equipe de Virginia. No entanto, a assessoria da loira voltou atrás e confirmou o fim na tarde deste domingo.