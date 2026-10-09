Reprodução Instagram Mensagens de Vorcaro citam Vini Jr. e Virginia em negociações milionárias





Mensagens extraídas do celular de Daniel Vorcaro pela Polícia Federal (PF) revelam negociações comerciais e relações pessoais do ex-controlador do Banco Master com celebridades, entre elas o jogador Vini Jr. e a influenciadora Virginia Fonseca. As informações foram divulgadas pela coluna Radar, da revista Veja, que detalhou possíveis contratos publicitários envolvendo o grupo financeiro e nomes conhecidos do entretenimento e do esporte.

De acordo com a publicação, conversas encontradas no celular de Vorcaro indicam que Vini Jr. teria recebido entre R$ 9 milhões e R$ 11 milhões para atuar como embaixador do Will Bank, instituição adquirida pelo Banco Master. As mensagens fazem parte do material analisado pela Polícia Federal e apontam para a relação comercial entre o jogador e uma das empresas ligadas ao grupo.

Além dos negócios, Vorcaro e o atleta teriam mantido uma relação próxima. Segundo a Veja, os dois chegaram a frequentar festas no exterior ao lado de Anitta. O jogador também teria presenteado o banqueiro com uma camisa autografada, que posteriormente foi dada por Vorcaro a um familiar.

Virginia Fonseca também aparece nas negociações

A influenciadora Virginia Fonseca também é citada entre os nomes envolvidos em tratativas comerciais com o grupo de Vorcaro. Conforme as informações divulgadas pela coluna Radar, o banqueiro buscava estabelecer contratos publicitários e outros negócios com personalidades de grande alcance público, em uma estratégia que incluía artistas, apresentadores, influenciadores e atletas.

A presença de Virginia nas informações sobre as negociações amplia a lista de celebridades mencionadas no material obtido pela Polícia Federal. Entretanto, os dados divulgados não detalham, nesse caso, os valores ou as condições de um eventual acordo. A citação de um nome em conversas ou tratativas comerciais, por si só, não significa a existência de irregularidades.

Gusttavo Lima teria negociado festivais de música

Outro nome citado nas mensagens é o do cantor Gusttavo Lima. Segundo a revista Veja, as conversas sobre uma série de festivais musicais patrocinados pelo Banco Master teriam começado com uma proposta de R$ 100 milhões apresentada pelo sertanejo. O artista chegou a comparecer à instituição financeira para discutir o projeto.

Reprodução/Instagram Gusttavo Lima





A publicação afirma que o contrato acabou sendo firmado posteriormente por um valor bem menor do que o inicialmente proposto. As informações divulgadas, porém, não detalham o montante final do acordo. O apresentador Luciano Huck também aparece entre as personalidades citadas em negociações com o grupo financeiro.

Vorcaro também teria mantido relação próxima com Anitta

Além dos possíveis negócios, as mensagens reveladas pela coluna Radar apontam para uma relação próxima entre Daniel Vorcaro e Anitta. Segundo a Veja, o contato entre os dois teria sido marcado por uma proximidade descrita como bastante afetiva, além de tratativas que poderiam envolver apresentações musicais e publicidade para marcas ligadas ao banqueiro.

Reprodução Instagram/TV Brasil Vorcaro e Anitta





Uma das conversas divulgadas, de julho de 2024, mostra Vorcaro relatando a uma amiga que havia ido a uma festa da cantora. “Ontem fui parar na festa da Anitta. Ela quase me estuprou. Saí correndo”, escreveu o ex-banqueiro. A mensagem não esclarece as circunstâncias do comentário e, isoladamente, não permite concluir que tenha ocorrido violência sexual.

As negociações comerciais envolvendo a cantora poderiam chegar a cerca de R$ 20 milhões, segundo a publicação, considerando possíveis shows e campanhas publicitárias. O conteúdo extraído do celular de Vorcaro integra o material analisado pela Polícia Federal, e a menção a Anitta nas conversas não indica, por si só, qualquer irregularidade por parte da artista.



