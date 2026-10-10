Reprodução/Instagram Virginia e Vini Jr.

Com um namoro público desde 2025, o jogador de futebol Vini Jr. e a influenciadora Virginia Fonseca , voltaram os olhares novamente para o relacionamento após possível término.

O casal teria se desentendido durante viagem para Madrid,e por isso Virgínia teriajunto com suas filhassegundo informações publicadas pelo perfil Daily do Garotinho

A informação, porém, foi negada pela assessoria dos dois, e que a viagem teria como motivo o aniversário de quatro anos de Maria Flor, que acontece no próximo dia 22. A criança é fruto do antigo relacionamento de Virgínia com o cantor Zé Felipe, que terminou em maio de 2025.



Histórico do relacionamento

Após o início em outubro do ano passado, Vini Jr. e Vírginia assumiram o namoro após meses de especulação. Apesar de compartilharem viagens, jantares em restaurantes e momentos com a família, o relacionamento foi rompido em maio de 2026, pouco antes da Copa do Mundo, na qual Vini foi convocado para jogar pela Seleção Brasileira.

Em junho, o casal passou a dar indícios de uma reaproximação através das redes sociais. Até que a informação foi confirmada por Virgínia em seu Instagram, que também mostrou as alianças que o casal passou a utilizar. A influenciadora também acompanhou o jogador durante a Copa do Mundo, que aconteceu em junho de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá.

Instagram Virginia e Vini

Ao lado de Zé Felipe, com que foi casada por 5 anos, Vírginia teve três filhos, duas meninas e José Leonardo, o mais novo do ex-casal. A influenciadora também namorou o youtuber Rezende, quandoiniciou sua carreira na internet. Antes da influenciadora, Vini Jr. tinha se relacionado com outros nomes famosos do entretenimento, como a influenciadora Maju Mazzali, a atriz Bela Campos, conhecida por ‘Vale Tudo’(2025), a ex-BBB Gabi Martins e a modelo Julia Campos.

Com a negativa do término pela assessoria, o casal continua a compartilhar sua rotina nas redes sociais, além de fazerem diversas publicidades em conjunto, desde o início do relacionamento. Ambos já estiveram envolvidos em propagandas de casas de apostas, mas pararam de compartilhar após Medida Provisória assinada pelo Presidente Lula em setembro deste ano.