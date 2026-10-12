Reprodução/TV Globo Simaria em entrevista ao Fantástico

A cantora Simaria retornou aos palcos após quatro anos e anunciou “Tô Bem”, com lançamento previsto para 2027, em entrevista ao Fantástico, na noite do último domingo (11). Ela gravou um DVD e contou detalhes sobre o período em que ficou afastada do mundo artístico.

"Eu precisava cuidar de mim, da minha saúde mental, do meu corpo, olhar para mim um pouco e olhar para os meus filhos", iniciou.

Em seguida, a artista comentou o fim da dupla com Simone, anunciado em 2022. Ela revelou os momentos difíceis pelos quais passou e o período emocionalmente complicado que enfrentou. Apesar da separação profissional, as irmãs continuam próximas.

De acordo com Simaria, as duas trocaram conselhos e opiniões sobre as músicas que estão produzindo. A famosa se emocionou ao lembrar dos anos em que se dedicou exclusivamente aos filhos e aos cuidados consigo mesma.

"Eu pararia mil vezes. Mil vezes, se fosse para ficar perto deles, porque eu pude viver os melhores momentos da minha vida", declarou. A cantora também destacou o apoio da família. “Eles me salvaram, assim, primeiro Deus e depois minha família".

Ao subir no palco, Simaria chegou a receber uma ligação de Simone. A irmã fez votos de boa sorte e comemorou o retorno: "Você vai arrasar. Nós todos esperamos por esse momento e você sabe o quanto eu torci por isso", disse.

Trajetória de Simaria Mendes

Simaria Mendes Rocha, conhecida como Simaria, é uma cantora, compositora e instrumentista do Brasil. Ficou famosa em todo o país ao integrar, junto com sua irmã, Simone Mendes, o Forró do Muído e, depois, a dupla Simone & Simaria. N

No último ano de atividade da dupla, ela se afastou das apresentações, ocasionadas por problemas de saúde, e a agenda de shows foi cumprida por Simone. Atualmente, ela segue em carreira solo.



