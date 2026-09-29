Instagram Vini Jr.

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, ou simplesmente Vini Jr., nasceu em 12 de julho de 2000, em São Sebastião do Alto, no interior do Rio de Janeiro.

A história de Vini Jr. no futebol começou ainda criança, na escolinha de futebol do Flamengo. A os 16 anos fez história ao ser vendido para o clube europeu Real Madrid por € 45 milhões, na época o segundo maior valor da história do futebol brasileiro e o maior por um jogador menor de 19 anos.

Reprodução/Instagram Virginia comemora indicação de documentário sobre Vini Jr. ao Emmy Internacional.

Dentro de campo, Vini Jr. rapidamente ganhou destaque e se tornou um dos principais nomes do futebol mundial. Com a carreira consolidada, o jogador também começou a chamar atenção por sua vida pessoal. Reservado nesse aspecto, passou a aparecer cada vez mais no noticiário extracampo depois de assumir o namoro com a influenciadora Virginia Fonseca, no ano passado.

Reprodução/Instagram/Virginia Virginia Fonseca e Vini Jr

A repercussão também apareceu nas redes sociais. Segundo dados da plataforma Social Blade, Vini ganhou mais de 500 mil seguidores no Instagram nas 24 horas seguintes ao anúncio do relacionamento.



Carreiras e Clubes

Desde as categorias de base do Flamengo, Vini chamava atenção no futebol, com início na Seleção sub-13 do time carioca. A os 16 anos foi vendido para o Real Madrid, onde venceu por duas vezes a Copa Mundial de Clubes da FIFA (2018, 2022) e a Liga dos Campeões da UEFA (2021-2022 e 2023-2024), além de ser eleito em 2024 pela FIFA como melhor jogador do mundo com o prêmio ‘The Best’, no qual o Brasil não conquistava a 17 anos.

Reprodução/Internet Vini Jr. representando a Seleção Brasileira

Pela Seleção Brasileira, iniciou no sub-17, até que em fevereiro de 2019 foi convocado para a compor o time principal, jogou pelas Copas do Mundo de 2022 e 2026.



Ativismo anti-racista

Em 2022, o jogador sofreu uma série de ataques racistas feitos por um agente de jogadores de futebol durante um programa de televisão espanhol. Vini se pronunciou em suas redes sociais e recebeu apoio de diversos clubes, mas continuou a receber comentários preconceituosos de jogadores e torcedores do Atlético de Madrid, time rival do Real Madrid. Em 2023, torcedores amarraram um boneco pelo pescoço, representando Vini Jr., com a frase: “Madrid odeia o Real”.

Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas. E, infelizmente, por tudo o que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo. Mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas. Vini Jr. no seu Instagram

Em fevereiro de 2026, durante uma partida contra o Benfica, Vini denunciou um jogador por chamá-lo de “macaco” enquanto cobria a boca com a camiseta. A denúncia levou a FIFA a criar a Lei Vini Júnior, que proíbe os jogadores de cobrirem a boca para conversar. Vini também faz parte da Comissão Antirracismo da Federação.



Relacionamentos

Vini já teve seu nome ligado a algumas famosas. Entre 2019 e 2021, o jogador namorou a influenciadora Maju Mazalli, e esse é um dos poucos relacionamentos oficiais. Além dela, Vini Jr. teria se relacionado com nomes como a ex-BBB Gabi Martins, a modelo Júlia Rodrigues e a atriz Bela Campos.

Em 2025, o jogador oficializou o namoro com a influenciadora Virgínia Fonseca. Um mês após o término de Virgínia com o cantor Zé Felipe, rumores sobre o relacionamento com Vini começaram a circular após a influenciadora comparecer a uma festa íntima em um sítio e após postagens de uma viagem para a Espanha que coincidiam nos perfis dos dois. Foi apenas em outubro de 2025 que a confirmação do namoro veio a público nas redes sociais do casal, acumulando mais de 11 milhões de curtidas e 1 milhão de comentários.





Fazendo propaganda de casas de apostas juntos e compartilhando momentos com os filhos de Virgínia, a rotina do casal virou um dos principais assuntos nas redes. Porém, em maio de 2026, a influenciadora anunciou o término do relacionamento: “Ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, para mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer”, declarou em suas redes.

Em resposta, o jogador agradeceu por ela ter dedicado uma parte da vida a ele e disse que torcia pela carreira e pelo sucesso da ex-namorada.

Em junho, durante a Copa do Mundo 2026, o casal começou a dar indícios de uma reaproximação e confirmou que havia reatado o namoro no mês seguinte. Atualmente, o relacionamento segue oficializado com alianças de compromisso, exibidas por Virgínia em seu Instagram.

O atleta aproveitou sua passagem pelo Brasil no pós Copa para realizar uma harmonização facial focada na região do queixo, procedimento estético que busca proporcionar maior projeção e contorno ao rosto.

Vini Jr. é uma das celebridades brasileiras mais influentes, dentro e fora dos campos. Em 2026, recebeu uma indicação ao Emmy Internacional pelo documentário Baila, Vini, da Netflix, na categoria de Melhor Documentário Esportivo.