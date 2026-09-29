Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, ou simplesmente Vini Jr., nasceu em 12 de julho de 2000, em São Sebastião do Alto, no interior do Rio de Janeiro.
A história de Vini Jr. no futebol começou ainda criança, na escolinha de futebol do Flamengo. A os 16 anos fez história ao ser vendido para o clube europeu Real Madrid por € 45 milhões, na época o segundo maior valor da história do futebol brasileiro e o maior por um jogador menor de 19 anos.
Dentro de campo, Vini Jr. rapidamente ganhou destaque e se tornou um dos principais nomes do futebol mundial. Com a carreira consolidada, o jogador também começou a chamar atenção por sua vida pessoal. Reservado nesse aspecto, passou a aparecer cada vez mais no noticiário extracampo depois de assumir o namoro com a influenciadora Virginia Fonseca, no ano passado.
A repercussão também apareceu nas redes sociais. Segundo dados da plataforma Social Blade, Vini ganhou mais de 500 mil seguidores no Instagram nas 24 horas seguintes ao anúncio do relacionamento.
Carreiras e Clubes
Desde as categorias de base do Flamengo, Vini chamava atenção no futebol, com início na Seleção sub-13 do time carioca. A os 16 anos foi vendido para o Real Madrid, onde venceu por duas vezes a Copa Mundial de Clubes da FIFA (2018, 2022) e a Liga dos Campeões da UEFA (2021-2022 e 2023-2024), além de ser eleito em 2024 pela FIFA como melhor jogador do mundo com o prêmio ‘The Best’, no qual o Brasil não conquistava a 17 anos.
Pela Seleção Brasileira, iniciou no sub-17, até que em fevereiro de 2019 foi convocado para a compor o time principal, jogou pelas Copas do Mundo de 2022 e 2026.
Ativismo anti-racista
Em 2022, o jogador sofreu uma série de ataques racistas feitos por um agente de jogadores de futebol durante um programa de televisão espanhol. Vini se pronunciou em suas redes sociais e recebeu apoio de diversos clubes, mas continuou a receber comentários preconceituosos de jogadores e torcedores do Atlético de Madrid, time rival do Real Madrid. Em 2023, torcedores amarraram um boneco pelo pescoço, representando Vini Jr., com a frase: “Madrid odeia o Real”.
Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas. E, infelizmente, por tudo o que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo. Mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas. Vini Jr. no seu Instagram
Em fevereiro de 2026, durante uma partida contra o Benfica, Vini denunciou um jogador por chamá-lo de “macaco” enquanto cobria a boca com a camiseta. A denúncia levou a FIFA a criar a Lei Vini Júnior, que proíbe os jogadores de cobrirem a boca para conversar. Vini também faz parte da Comissão Antirracismo da Federação.
Relacionamentos
Vini já teve seu nome ligado a algumas famosas. Entre 2019 e 2021, o jogador namorou a influenciadora Maju Mazalli, e esse é um dos poucos relacionamentos oficiais. Além dela, Vini Jr. teria se relacionado com nomes como a ex-BBB Gabi Martins, a modelo Júlia Rodrigues e a atriz Bela Campos.
Em 2025, o jogador oficializou o namoro com a influenciadora Virgínia Fonseca. Um mês após o término de Virgínia com o cantor Zé Felipe, rumores sobre o relacionamento com Vini começaram a circular após a influenciadora comparecer a uma festa íntima em um sítio e após postagens de uma viagem para a Espanha que coincidiam nos perfis dos dois. Foi apenas em outubro de 2025 que a confirmação do namoro veio a público nas redes sociais do casal, acumulando mais de 11 milhões de curtidas e 1 milhão de comentários.
Fazendo propaganda de casas de apostas juntos e compartilhando momentos com os filhos de Virgínia, a rotina do casal virou um dos principais assuntos nas redes. Porém, em maio de 2026, a influenciadora anunciou o término do relacionamento: “Ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, para mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer”, declarou em suas redes.
Em resposta, o jogador agradeceu por ela ter dedicado uma parte da vida a ele e disse que torcia pela carreira e pelo sucesso da ex-namorada.
Em junho, durante a Copa do Mundo 2026, o casal começou a dar indícios de uma reaproximação e confirmou que havia reatado o namoro no mês seguinte. Atualmente, o relacionamento segue oficializado com alianças de compromisso, exibidas por Virgínia em seu Instagram.
O atleta aproveitou sua passagem pelo Brasil no pós Copa para realizar uma harmonização facial focada na região do queixo, procedimento estético que busca proporcionar maior projeção e contorno ao rosto.
Vini Jr. é uma das celebridades brasileiras mais influentes, dentro e fora dos campos. Em 2026, recebeu uma indicação ao Emmy Internacional pelo documentário Baila, Vini, da Netflix, na categoria de Melhor Documentário Esportivo.