Instagram Virginia e Vini Jr.



Virginia Fonseca, 27 anos, e Vini Jr., 26, surpreenderam os fãs nesta quinta-feira (17) ao exibirem, juntos, alianças prateadas nas redes sociais. O registro foi compartilhado pela influenciadora nos Stories do Instagram e rapidamente chamou a atenção dos seguidores.

Na foto, Virginia aparece usando uma blusa de frio rosa e com a mão em frente ao rosto, deixando a aliança em evidência. Ao lado dela, Vini Jr. também aparece com a mão levantada, mostrando que os dois estão usando o acessório.





Na legenda da publicação, a influenciadora celebrou o momento e fez referência ao tempo de relacionamento. “Após um ano de namoro, veio aí a aliança, grupo!”, escreveu Virginia. A postagem foi acompanhada pela música "We Are the Champions", do Queen.

O registro acontece após um período de idas e vindas no relacionamento. Virginia Fonseca e Vini Jr. assumiram o namoro em outubro de 2025, terminaram em maio deste ano e retomaram a relação posteriormente. Desde então, os dois voltaram a aparecer juntos em momentos públicos e nas redes sociais.

Temporada na Espanha

Virginia posou em Madri no último sábado (12) para mais uma temporada no país. Ao desembarcar em Madri, a loira foi direto prestigiar o namorado, Vini Jr., no estádio Santiago Bernabéu, onde o atacante do Real Madrid encarou o Rayo Vallecano pela La Liga.



No dia seguinte, Virginia deu o que falar com seu look ousado, durante o Grande Prêmio da Espanha.