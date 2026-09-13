Reprodução/X Look escolhido por Virginia Fonseca para acompanhar Vini Jr. em evento de F1 causa polêmica.

Virginia Fonseca, de 27 anos, furou a bolha brasileira e virou assunto mundial nas redes sociais neste domingo (13) após surgir no Grande Prêmio da Espanha ao lado do namorado, Vini Jr.. A loira chamou a atenção ao surgir usando um look ousado, que destoava do restante dos participantes do evento e foi detonada por internautas.

Vinicius Jr e a Virginia chegaram no GP da Espanha. Gostaram do look deles? pic.twitter.com/Z5StW8eELz— REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) September 13, 2026





Vídeos que mostram o casal circulando pelos bastidores do evento viralizaram nas redes sociais após muitas pessoas classificarem o visual de Virginia como inadequado para a ocasião.

Nas imagens, ela aparece vestindo um conjunto de couro, composto por uma calça e cintura baixa, com duas fendas laterais que deixam parte do bumbum e da marquinha do biquíni à mostra. A peça é da grife Namilia x NFS Cut Out Moto Pants. Para completar o visual, a loira elegeu um top curtinho, de alças finas, que deixou o abdômen sarado à mostra. Já Vini Jr., apostou em um visual mais simples composto por uma regata branca, calça preta e um boné cor-de-rosa.

Reprodução/X Virginia aposta em look ousado para GP da Espanha e é detonada na web.





A escolha de Virginia para o evento de Fórmula 1 movimentou as redes sociais e rendeu críticas internacionais. Nos comentários de publicações sobre o assunto, internautas de diferentes países pontuaram que a roupa da influenciadora não era adequada para a ocasião. "Ela está ridícula", escreveu um. "Dinheiro não compra classe", disse outro. "Vestida como um stripper para assistir Fórmula 1...", detonou um terceiro usuário do X.







Virginia é ignorada por narrador de F1

Outro detalhe que chamou a atenção do público durante a passagem de Virginia e Vini Jr. pelo GP da Espanha de Fórmula 1, foi a atitude do narrador Everaldo Marques, da Globo, que ignorou completamente a presença da influenciadora durante a cobertura do evento.





Em um vídeo que circula nas redes sociais, o jornalista destaca a presença de Vini Jr. na competição, mas não cita o nome de Virginia, mesmo com ela aparecendo junto do namorado no vídeo. "A Virginia nem sendo mencionada, socorro! Senti até um constrangimento na hora que mostra ela", dizia a legenda da postagem.





Retorno à Madri com declaração de amor

Virginia posou em Madri neste sábado (12) e já foi direto prestigiar o namorado, Vini Jr.. Poucas horas depois de chegar ao país europeu, a loira compartilhou uma sequência de fotos no estádio Santiago Bernabéu, onde o atacante do Real Madrid atuou na partida contra o Rayo Vallecano pela La Liga.

Horas antes de partir para o estádio, a influenciadora compartilhou um momento fofo nos Stories do Instagram. Ao chegar na mansão do jogador, ela foi recebida com um recado carinhoso: “Bem-vinda de volta, te amo”, escreveu Vini Jr. no espelho da suíte.