Look escolhido por Virginia Fonseca para acompanhar Vini Jr. em evento de F1 causa polêmica.
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Look escolhido por Virginia Fonseca para acompanhar Vini Jr. em evento de F1 causa polêmica.

Virginia Fonseca, de 27 anos, furou a bolha brasileira e virou assunto mundial nas redes sociais neste domingo (13) após surgir no Grande Prêmio da Espanha  ao lado do namorado, Vini Jr.. A loira chamou a atenção ao surgir usando um look ousado, que destoava do restante dos participantes do evento e foi detonada por internautas.


Vídeos que mostram o casal circulando pelos bastidores do evento viralizaram nas redes sociais após muitas pessoas classificarem o visual de Virginia como inadequado para a ocasião.

Nas imagens, ela aparece vestindo um conjunto de couro, composto por uma calça e cintura baixa, com duas fendas laterais que deixam parte do bumbum e da marquinha do biquíni à mostra. A peça é da grife Namilia x NFS Cut Out Moto Pants.  Para completar o visual, a loira elegeu um top curtinho, de alças finas, que deixou o abdômen sarado à mostra. Já Vini Jr., apostou em um visual mais simples composto por uma regata branca, calça preta e um boné cor-de-rosa. 

Virginia aposta em look ousado para GP da Espanha e é detonada na web.
Reprodução/X
Virginia aposta em look ousado para GP da Espanha e é detonada na web.


A escolha de  Virginia para o evento de Fórmula 1 movimentou as redes sociais e rendeu críticas internacionais. Nos comentários de publicações sobre o assunto, internautas de diferentes países pontuaram que a roupa da influenciadora não era adequada para a ocasião.  "Ela está ridícula", escreveu um. "Dinheiro não compra classe", disse outro. "Vestida como um stripper para assistir Fórmula 1...", detonou um terceiro usuário do X. 

Virginia aposta em look ousado para GP da Espanha e é detonada na web.. Foto: Reprodução/Instagram
Virginia aposta em look ousado para GP da Espanha e é detonada na web.. Foto: Reprodução/Instagram
Virginia aposta em look ousado para GP da Espanha e é detonada na web.. Foto: Reprodução/Instagram/@vinijr



Virginia é ignorada por narrador de F1

Outro detalhe que chamou a atenção do público durante a passagem de Virginia e Vini Jr. pelo GP da Espanha de Fórmula 1, foi a atitude do narrador Everaldo Marques, da Globo, que ignorou completamente a presença da influenciadora durante a cobertura do evento.


Em um vídeo que circula nas redes sociais, o jornalista destaca a presença de Vini Jr. na competição, mas não cita o nome de Virginia, mesmo com ela aparecendo junto do namorado no vídeo. "A Virginia nem sendo mencionada, socorro! Senti até um constrangimento na hora que mostra ela", dizia a legenda da postagem.


Retorno à Madri com declaração de amor

Virginia posou em Madri neste sábado (12) e já foi direto prestigiar o namorado, Vini Jr.. Poucas horas depois de chegar ao país europeu, a loira compartilhou uma sequência de fotos no estádio Santiago Bernabéu, onde  o atacante do Real Madrid atuou na partida contra o Rayo Vallecano pela La Liga.

Horas antes de partir para o estádio, a influenciadora compartilhou um momento fofo nos Stories do Instagram. Ao chegar na mansão do jogador, ela foi recebida com um recado carinhoso: “Bem-vinda de volta, te amo”, escreveu  Vini Jr. no espelho da suíte. 

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