Reprodução/Instagram Virginia e Vini Jr. visitam o Cristo Redentor.

Virginia Fonseca, de 27 anos, conheceu o Cristo Redentor, principal ponto turístico do Rio de Janeiro. Por meio das redes sociais, a influenciadora abriu um álbum repleto de imagens desse momento especial, que ela aproveitou ao lado de Vini Jr. e de um grupo de amigos. O ator Terry Crews, de "Todo Mundo Odeia o Chris", também estava presente.

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"Primeira vez no Cristo Redentor! Foi muito especial", escreveu a criadora de conteúdo na legenda da publicação. Nas imagens, Virginia aparece posando em frente ao cartão-postal da capital carioca, que integra a seleta lista das sete maravilhas do mundo moderno.

A loira também posou agarradinha com o namorado, Vini Jr.. Nos comentários da publicação, o atleta deixou dois emojis de carinha de apaixonado.





Virginia comenta visita ao Cristo Redentor

Mais tarde, por meio dos Stories do Instagram, Virginia contou detalhes da experiência de visitar o Cristo Redentor. "Acordei às três da manhã. Fomos no Cristo, foi incrível! Foi um passeio maravilhoso", disse a loira.



Segundo a influenciadora, o momento especial contou com a presença de um padre, que pregou a palavra de Deus para o grupo. "O padre foi lá dar uma palavra para a gente na capela que tem no Cristo. A gente orou e tudo mais e depois fomos fazer as fotos. Foi tudo incrível, eu amei tudo", detalhou a criadora de conteúdo digital.

A influenciadora ainda contou que, por conta do horário em que ocorreu a visita, acabou precisando descansar. "Não aguentava ficar com o olho aberto, aí fomos todo mundo dormir e acordamos agora", concluiu.

Terry Crews se declara para Vini Jr.

Vini Jr. e Terry Crews movimentaram as redes sociais nesta quinta-feira. O jogador de futebol e o ator que interpretou o personagem Julius, na série "Todo Mundo Odeia o Chris", exibida pela Record, se conheceram em um lugar inusitado: no Cristo Redentor.

Os famosos compartilharam registros do encontro nas redes sociais, e as postagens logo viralizaram na web, ficando entre os assuntos mais comentados do dia.

Reprodução/Instagram Vini Jr. e Terry Crews no Cristo Redentor

Ao publicar um vídeo no qual coloca, Terry declarou seu carinho e admiração pelo atleta. "A primeira vez que conheci o @vinijr - e aconteceu nono Rio! Que momento. Que bênção. Um verdadeiro sonho realizado", começou o ator.

"O Vini é um dos maiores e mais empolgantes jogadores de futebol do mundo. O talento, a velocidade, o preparo físico e tudo o que ele faz em campo são absolutamente incríveis. Eu já era um fã gigante -mas conhecê-lo pessoalmente me fez ficar impressionado do mesmo jeito com o coração dele, o espírito dele e o amor que ele carrega pelo Brasil", continuou Terry.

O artista ainda fez piada com o fato de Vini Jr. ter subido em suas costas poucos minutos após conhecê-lo pessoalmente. No texto, Terry afirmou que o encontro foi o início de uma longa amizade entre eles.

"Mesmo sendo o nosso primeiro encontro, parecia que eu estava reencontrando um irmão mais novo e um amigo de longa data. O amor e o respeito mútuo foram imediatos e reais. Eu realmente acredito que este é o começo de uma amizade que vai durar para sempre", declarou o Crews.

"Ainda estou deslumbrado com o Vini, deslumbrado com o Brasil e muito grato por ter compartilhado esse momento inesquecível em um lugar tão poderoso e lindo", concluiu o ator.

Em resposta, Vini Jr. escreveu nos comentários da postagem: "Eu te amo, Julius".