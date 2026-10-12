Reprodução/TV Globo Repórter Pedro Hugo Lopes





Uma situação inusitada e constrangedora aconteceu na manhã desta segunda-feira (12), no feriadão de Nossa Senhora Aparecida. O jornalista Pedro Hugo Lopes, que fazia uma reportagem sobre o feriado na praia, em João Pessoa, levou uma invertida ao vivo, no Bom Dia Paraíba.

Durante um link ao vivo para todo o estado, Pedro Hugo Lopes, das afiliadas da TV Globo, TV Paraíba e TV Cabo Branco, foi surpreendido pela resposta atravessada de um homem que passava pela areia.

Ao questionar o banhista sobre o que ele achava do feriadão, o repórter levou uma cortada. "Opa, amigo, bom dia, tudo bom? Aproveitando o feriado?", perguntou. "Eu não quero nem conversa", respondeu o homem. "Valeu, então é isso, Denise, aproveitar esse feriado. Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar", disse o repórter, rindo.

A âncora do Bom Dia Paraíba, Denise Delmiro, riu do ocorrido quando a transmissão voltou aos estúdios da TV Cabo Branco. "Que isso, Pedro!", disse a apresentadora, surpresa.





Nas redes sociais, o público comentou sobre a situação constrangedora que o repórter paraibano passou, mesmo levando na brincadeira.

"O repórter é muito educado e levou tudo na brincadeira, mas as pessoas estão muito frustradas com seus problemas e querem descontar nas outras pessoas", disse um internauta. "Isso é típico de pessoas mal-amadas. Que a educação, o amor e o respeito voltem para o mundo", comentou outro.





"Uma hora dessas, num dia de feriado, num clima desses e nesse lugar... A pessoa com todo esse mau humor deve ser muito amargurada, viu, irmão?", pontuou um terceiro.

Quem é Pedro Hugo Lopes?

Pedro Hugo Lopes é um jornalista e repórter da TV Cabo Branco, afiliada da Globo na Paraíba. Ele trabalha como repórter no canal e é especialista em Mobile Journalism (Mojo).

Reprodução/TV Globo Repórter leva invertida de popular

O profissional atua em reportagens investigativas e pautas cotidianas do estado, o que inclui coberturas policiais e jornalísticas locais para a emissora.