Reprodução/Internet Virginia Fonseca e Vini Jr. terminaram o namoro

Virginia Fonseca e Vini Jr. terminaram o namoro pela segunda vez, quatro meses após a última reconciliação. A separação foi confirmada pela assessoria da influenciadora, depois que uma viagem dela a Miami levantou rumores de crise no relacionamento. Os representantes negaram que o rompimento tenha ocorrido por causa de uma discussão. O casal estava prestes a completar um ano de relacionamento.

Virginia Fonseca e Vini Jr. encerram namoro sem briga

A confirmação ocorreu após informações sobre o término circularem nas redes sociais neste sábado (10). O perfil Daily do Garotinho, nas redes sociais, antecipou a separação. O colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, publicou queteria adiantado uma viagem aos Estados Unidos depois de uma suposta briga com o jogador. A equipe da influenciadora contestou essa versão e afirmou que o deslocamento já estava previsto.

"Virginia Fonseca e Vini Jr. não estão mais juntos. Não houve conflito, não houve briga, somente o entendimento de não seguirem mais como um casal", informou a assessoria da influenciadora.

viajou a Miami acompanhada dos filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. O objetivo era permitir que as crianças encontrassem o pai, o cantor Zé Felipe, que passa uma temporada na cidade americana. Segundo a assessoria, a viagem já fazia parte da programação da influenciadora e não foi antecipada por causa de uma discussão com Vini Jr.

O relacionamento passou por outro rompimento em maio deste ano. Na ocasião, circularam rumores de que a ex-apresentadora do SBT teria ficado irritada após descobrir interações do jogador com outras mulheres. A influenciadora anunciou a separação com uma mensagem sobre seus limites pessoais. Cerca de um mês depois, os dois reataram, e o texto voltou a circular nas redes sociais.

"Ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, para mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho, do que permanecer por permanecer", escreveu na ocasião. Virginia e Vini Jr. estavam próximos de completar um ano de namoro.

O pedido oficial aconteceu em um quarto decorado com flores, anéis de compromisso e um bichinho de pelúcia. A influenciadora começou o relacionamento cerca de seis meses depois do fim do casamento com Zé Felipe.