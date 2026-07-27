Reprodução/Instagram Vini Jr. compartilha registros de viagem com Virginia na Jamaica.

Vini Jr., de 26 anos, compartilhou um álbum de fotos das férias com Virginia Fonseca, de 27, na Jamaica, nesta segunda-feira (27). Por meio das redes sociais, o atleta mostrou registros de momentos especiais ao lado da amada e de amigos, tudo regado a muito sol e mar.

O jogador do Real Madrid e a influenciadora estão hospedados em um resort luxuoso, em Montego Bay, cidade famosa por suas praias de águas cristalinas, resorts com tudo incluso e vida noturna movimentada.

Nas imagens, o jogador aparece curtindo as praias ao lado de amigos, inclusive, o herdeiro do icônico cantor Bob Marley, o empresário Rohan Marley, seu filho, John Nesta Marley e o sobrinho, Saiyan Marley.

Em outras fotos, Vini surge em clima de romance com Virginia Fonseca. Em um dos cliques, o casal aparece em cima de uma mureta, com uma paisagem paradisíaca ao fundo. Já em outra imagem, eles aparecem a bordo de uma jangada.

“Jamaica Vibes. Obrigada família Marley”, escreveu o atleta na legenda da publicação. Nos comentários da publicação, Virginia fez questão de reagir, deixando uma sequência de corações vermelhos.







Virginia e Vini Jr. participam de aniversário de viúva de Bob Marley

Um outro momento especial da viagem de Vini Jr. e Virginia à Jamaica, ocorreu neste sábado (25). Após curtir um dia de praia, o casal participou da festa de aniversário de 80 anos de Rita Marley, viúva de Bob Marley, considerada a "Rainha do Raggae".





O evento luxuoso contou com decoração de flores, convidados vestidos em trajes confeccionados em tons de roxo, além de shows dos integrantes da família Marley, como YG Marley, intérprete do hit "Praise Jah in The Moonlight" e filho de Lauryn Hill e Rohan Marley.

Reprodução/Instagram Rita Marley, à esquerda. Virginia, Vini Jr. e filho de Bob Marley.





Outros famosos brasileiros que marcaram presença na comemoração foram a atriz Giovanna Lancellotti e o marido, Gabriel David.

Rita Marley é uma cantora cubana, naturalizada jamaicana, que iniciou sua carreira artística nos anos 60. Em 1966, ela e Bob Marley se casaram, posteriormente formando o trio "I Threes", grupo de apoio de backing vocals de "Bob Marley & The Wailers".

Em 1976, o casal sofreu um atendado motivado por tensões políticas. Na ocasião, a cantora levou um tiro na cabeça, mas sobreviveu. Ela esteve ao lado de Bob Marley até sua morte, em 1981.