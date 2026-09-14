Reprodução/X Virginia aposta em look ousado para GP da Espanha e é detonada na web.



A cena aconteceu neste domingo, em Madri, durante o GP de Fórmula 1.

Virginia Fonseca andou de mãos dadas com Vini Jr. pelos boxes da corrida, vestindo um decote imenso e uma calça preta e laranja, com a parte lateral desnuda, na altura das coxas.

As pessoas nem se importavam com o Vini e estavam interessadas em ver Virginia com uma roupa arrojada. Deve ser foto de toda a mídia nesta segunda-feira.

Eu penso que o cabelo dela poderia estar mais bem cuidado.

Ela estava muito despenteada, e isto depõe contra uma mulher.

Mas ela é a Virginia Fonseca e pode tudo perante os seus admiradores.





O Vini até deu autógrafos, mas era evidente que as pessoas estavam olhando para ela. A Virginia sabe arrasar quando quer.

E, quando ela quer fazer outro personagem, como foi na presença dela na CPI, ela aparece de roupa fechada e com a foto de uma filha na frente.

Tudo é marketing, e Virginia não seria milionária se não fosse expert em marketing.