Na última terça-feira (2), a professora e influenciadora Camila Moura revelou que alguns fãs pedem para que ela se reconcilie com Lucas Henrique, popularmente conhecido como Buda. Ela se divorciou do ex-BBB , com quem estava casada há oito anos, enquanto ele estava confinado no "Big Brother Brasil 2024".







As declarações foram dadas em entrevista ao "VacaCast", apresentado pela influenciadora Evelyn Regly. "Nunca passou pela minha cabeça”, disse Camila sobre os pedidos para que dê outra chance ao capoeirista, que saiu do reality global divorciado.





Moura optou pelo fim do relacionamento após acompanhar as cantadas e investidas do então marido direcionadas à Giovanna Pitel, alagoana que também participou da última temporada do "BBB". A professora ainda explicou o motivo de ter exposto sua indignação publicamente.





"Quando eu lembro assim da cena, desde lá no sofá, dele [Lucas] olhando para ela [Pitel], eu olhei aquele olhar e falei que acabou o casamento, acabou, ele me jogou para o alto. Foi, tipo, muito, muito, muito egoísmo. Eu ia ficar na minha", declarou a influencer.





"Quando ele saísse, a gente ia resolver tudo: o divórcio. Eu decidi ficar na minha, mas o resto do mundo não. Então, quando eu comecei a ser chamada de corna na rua, eu falei: ‘Não, não dá. Se eu não me defender, quem vai me defender?'. Ele não parava", acrescentou.





Camila relatou que, antes de Lucas entrar no reality, ela já havia o alertado sobre a humilhação e vergonha que sentiria caso fosse traída. "A gente já tinha conversado sobre isso antes de ele entrar e eu já tinha sido muito clara. Eu falei: 'Não me humilha com esse lance de traição. Não me faz passar essa vergonha'. Eu fui muito clara. Em português, claríssimo", finalizou.

