Camila Moura, ex-esposa de Lucas Buda, brincou nesta terça (09) com a traição do capoeirista ao comparar a situação com a letra de uma música.

"Mood do dia! Quem aí também já se identificou com a letra de uma música e pensou que ela foi feita exatamente pra você?", escreveu ela na legenda do vídeo.





Nos comentários da publicação, os fãs de Moura aclamaram a brincadeira da influenciadora. "Só vejo homens incomodados com a mulher traída em rede nacional que em vez de se recolher e ficar chorando, decidiu lucrar! Homens choram, mulheres faturam", opinou uma internauta.

"Ela deveria estar chorando pra ser a correta pra vocês? Arrasa, Camila! Isso foi livramento!", avaliou uma segunda. "Meu pano pra você é de veludo, com glitter e cheiroso! Maravilhosa!", defendeu uma terceira.

Recentemente, Camila Moura recorreu à Justiça do Rio de Janeiro e pediu uma separação ligitiosa do casamento da influenciadora com Lucas Henrique. O término do relacionamento se deu após o envolvimento do participante com Pitel no BBB 24 .

