Reprodução Justiça oficializa divórcio litigioso de Lucas Buda e Camila Moura

A Justiça do Rio de Janeiro acatou nesta sexta-feira (5) o pedido de divórcio de Camila Moura e o participante confinado do "BBB 24" Lucas Buda. A decisão foi tomada com a justificativa de que a professora de história não quer mais seguir com o vínculo matrimonial.

A ação na Justiça foi tomada por Camila, através da advogada e ex-BBB Adélia Soares. O divórcio é da classe litigiosa, quando as partes não entram em acordo em relação à separação. No caso, Lucas Buda ainda não sabe do rompimento devido ao confinamento do reality da Globo. As informações foram divulgadas pelo Portal Leo Dias.

A próxima etapa do divórcio é a divisão de bens. Camila Moura e Lucas Budas estavam casados há oito anos e antes do "BBB 24" haviam comprado um apartamento por meio de financiamento. A partilha será resolvida após a eliminação do capoeirista.

O relacionamento de Lucas Buda com Camila Moura chegou ao fim durante a participação dele no "BBB 24". A relação do brother com a alagoana Pitel deixou a professora de história revoltada, acusando-o de tê-la traído.