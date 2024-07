Reprodução Instagram - 3.7.2024 Tamires Assis e Davi Brito

Após surgir em clima de romance com Tamires Assis, a musa do Boi Garantido , Davi Brito parece ter confirmado as especulações de que vive um affair com a mulher. Por meio das redes sociais, na última terça-feira (2), ele fez uma declaração romântica a ela.



“Estou apaixonado”, escreveu o baiano como legenda de uma publicação em que surgia ao lado dela. Na foto, o campeão do “Big Brother Brasil 2024” sorri enquanto está com a mão sobre a bunda de Tamires, que veste um vestido com estampa de onça.



Após a postagem, a musa do Boi Garantido respondeu o ex-motorista de aplicativo, também em um tom romântico. “Meu amor! Lindo”, devolveu ela nos comentários. Davi , inclusive, curtiu a resposta de Tamires Assis.



Os rumores de que Davi e Tamires estavam vivendo um affair surgiram durante o Festival de Parintins 2024. Os dois foram vistos em clima de romance, mas não haviam confirmado o suposto relacionamento até então. Davi ficou solteiro após o “BBB 24”, quando o relacionamento com Mani Rego chegou ao fim de forma conturbada.

